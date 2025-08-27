O bom negócio das frutas

Produzir chimias a partir das produções de frutas locais, como abóboras, figo, uva, morango ou goiaba, além de doces à base de chocolate e leite, é um bom negócio. É o que vem provando a Bom Princípio Alimentos que, desde o ano passado, desembolsou R$ 26 milhões em ampliação e melhoria na sua indústria, em Tupandi, no Vale do Caí.
"Se, por um lado, estamos chegando a sete países diferentes, temos um trabalho muito importante com mil famílias de produtores locais. São todos produtos que ainda são a matéria-prima do que produzimos. Durante a cheia do último ano, reforçamos ainda mais esse laço, com toda a assistência a eles, para que recuperassem as suas produções e também para que a indústria mantivesse a qualidade. Durante o período de safra, alguns deles ainda trazem até a fábrica os seus frutos em carroções", conta o CEO da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur.
A empresa fechou o último ano respondendo por cerca de 1,5% das exportações de Tupandi. No primeiro semestre deste ano, já chegou a mais de 2%. A empresa produz 45 variedades de recheios, tanto para doces e conservas quanto para as linhas de food service, que hoje já dominam mais de 50% da produção.
No Vale do Caí, a produção de frutas tem lugar de destaque. Montenegro, por exemplo, lidera as produções de laranjas e bergamotas no Rio Grande do Sul. Na Serra, além da uva, concentram-se importantes produções de pêssego e ameixa.
QUADRO
Produção de maçãs
-- Vacaria
-- Caxias do Sul
-- Bom Jesus
-- São Francisco de Paula
-- Monte Alegre dos Campos
Produção de morangos
-- Ipê
-- Bom Princípio
-- Caxias do Sul
-- São Sebastião do Caí
-- Vacaria
Produção de laranjas
-- Montenegro
-- São José do Hortêncio
-- São José do Sul
-- Tupandi
-- Harmonia
Produção de bergamotas
-- Montenegro
-- Pareci Novo
-- São José do Sul
-- Harmonia
-- São José do Hortêncio
Produção de pêssegos
-- Pinto Bandeira
-- Farroupilha
-- Caxias do Sul
-- Antônio Prado
-- Campestre da Serra
Produção de ameixas
-- Caxias do Sul
-- Antônio Prado
-- Farroupilha
-- Campestre da Serra
-- Ipê
Produção de tomates
-- Caxias do Sul
-- São Francisco de Paula
-- Nova Bassano
-- São Marcos
-- Nova Pádua
(fonte: IBGE)