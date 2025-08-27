O bom negócio das frutas

Produzir chimias a partir das produções de frutas locais, como abóboras, figo, uva, morango ou goiaba, além de doces à base de chocolate e leite, é um bom negócio. É o que vem provando a Bom Princípio Alimentos que, desde o ano passado, desembolsou R$ 26 milhões em ampliação e melhoria na sua indústria, em Tupandi, no Vale do Caí.

"Se, por um lado, estamos chegando a sete países diferentes, temos um trabalho muito importante com mil famílias de produtores locais. São todos produtos que ainda são a matéria-prima do que produzimos. Durante a cheia do último ano, reforçamos ainda mais esse laço, com toda a assistência a eles, para que recuperassem as suas produções e também para que a indústria mantivesse a qualidade. Durante o período de safra, alguns deles ainda trazem até a fábrica os seus frutos em carroções", conta o CEO da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur.

A empresa fechou o último ano respondendo por cerca de 1,5% das exportações de Tupandi. No primeiro semestre deste ano, já chegou a mais de 2%. A empresa produz 45 variedades de recheios, tanto para doces e conservas quanto para as linhas de food service, que hoje já dominam mais de 50% da produção.

No Vale do Caí, a produção de frutas tem lugar de destaque. Montenegro, por exemplo, lidera as produções de laranjas e bergamotas no Rio Grande do Sul. Na Serra, além da uva, concentram-se importantes produções de pêssego e ameixa.