Restrição para abertura de novos empreendimentos reequilibra Gramado

Com a retomada do Salgado Filho, nos primeiros sete meses deste ano, 1,25 milhão de visitantes estrangeiros chegaram ao Rio Grande do Sul, representando 21% do volume de turistas vindos do exterior para o Brasil. O Estado ficou atrás somente de São Paulo. A alta, para o setor que opera em Gramado, especialmente, veio acompanhada do frio e de uma medida do governo local bem vista por quem já está instalado na região: a suspensão de novas licenças para instalação de hotéis com mais de 20 apartamentos na cidade e restaurantes com mais de 20 cadeiras na área central de Gramado.

Com 216 meios de hospedagem licenciados, o município abriga atualmente cerca de 24,7 mil leitos. E as projeções são de crescimento. Na Secretaria de Planejamento, tramitam 33 projetos de instalação de hospedagem transitória, o que representa um acréscimo de 1,4 mil acomodações. Como se não bastasse, há ainda 13 empreendimentos em construção, que proporcionarão quase 10 mil leitos. Ao todo, serão cerca de 36,1 mil leitos de hospedagem transitória na cidade.

"O resultado de tanto aumento na oferta foi uma redução significativa no tíquete médio. Torna-se um desafio ao mercado. Mas em julho, acredito que já foi possível perceber um bom aumento do movimento uniforme na região com uma ocupação em torno de 80% dos hotéis", estima Peccin.

As taxas de ocupação nos últimos quatro anos, porém, não fazem jus à quantidade de acomodações licenciadas. De modo geral, a média fica em torno de 56,72% de lotação, sendo que a porcentagem mais baixa foi em 2024, quando atingiu 45,30% de média.

Conforme o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), toda a macrorregião retratada neste Mapa Econômico concentra mais de 1,5 mil estabelecimentos de serviços turísticos e representam 30% dos quase 5 mil estabelecimentos no Estado. Gramado lidera o índice regional, com 356 estabelecimentos, ou 25% de todos na macrorregião, ficando atrás, em volume, apenas de Porto Alegre no RS. Entre eles, 117 são hotéis e outros 68, restaurantes. Em Canela, que é o terceiro município gaúcho mais bem servido de estabelecimentos neste setor, são 209 ao total, sendo 31 hotéis e pousadas e 13 restaurantes.