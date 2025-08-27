O Vale dos Vinhedos também é dos sucos

A imagem da produção de uvas na Serra Gaúcha traduz-se no mercado pelos vinhos. No entanto, é a qualidade dos sucos integrais produzidos na região que garante a maior fatia das vendas e da produção nas indústrias da região. A liderança nacional de sucos integrais é da Cooperativa Vinícola Aurora, que tem 65% da sua produção e das vendas justamente nos sucos. O produto da cooperativa de Bento Gonçalves representa 30% de todo o suco integral brasileiro. E este setor merece grande atenção nos planos de investimento de R$ 25 milhões da cooperativa neste ano, e de R$ 110 milhões nos últimos quatro anos. • LEIA TAMBÉM: Expansão do enoturismo é aposta da Serra para o desenvolvimento "Há uma tendência mundial pelo consumo de menos álcool. O jovem tem consumido bebidas mais saudáveis, e isso não significa abrir mão dos nossos vinhos, mas nos qualificarmos cada vez mais para atender a essa exigência. Um movimento que iniciamos junto aos nossos produtores de uva desde 2011, quando começamos a mostrar a eles a importância do cuidado e da valorização do cultivo de uvas para sucos, com o plantio de novos vinhedos, mais precoces, de variedades específicas, híbridas de americanas, adequadas para o suco, e tem surtido efeito. Ano a ano temos garantido produtos com menor acidez e mais qualidade, e isso se comprova nos números", aponta o diretor industrial da Aurora, Roberto Lazzarini. As vendas de sucos representam 46% do faturamento da cooperativa, com alta demanda. Em torno de 20% da produção que, na indústria, graças ao investimento, inclusive ampliado neste ano, em tanques inoxidáveis para o melhor armazenamento, acondicionamento e envase a qualquer época do ano. Nas unidades do Vale dos Vinhedos da Aurora, três linhas de produção são exclusivas para a elaboração e engarrafamento dos sucos. São dois tipos de produtos na linha de sucos integrais: a linha Casa de Bento, que é engarrafada de um dia para o outro, e a linha Aurora, esta, com maior limpeza do mosto - que tem recebido maiores investimentos da cooperativa -, com a uva estocada em tanques. De acordo com Lazzarini, os sucos recebem agora um reforço de novos produtos zero álcool, que representam 2% da produção da Vinícola Aurora. Entre os novos produtos, está o suco de uva com gás e carbonatado artificialmente que, inclusive, tem aberto o mercado da China para os produtos da cooperativa. Está ainda em desenvolvimento o estudo para desalcoolização do vinho. Arte/JC O setor vive um 2025 desafiador. Depois da safra ruim do último ano, neste ano, a colheita e a qualidade da uva foram positivas, no entanto, são os preços nas prateleiras que não têm atraído o público com o mesmo vigor aos sucos integrais. Ainda assim, o suco é uma receita para garantir rendimentos em momentos não muito favoráveis para o setor. "Mesmo com a quebra da safra no ano passado, 26% do nosso faturamento veio do suco de uva. Em volume, temos mantido em torno de 50% da produção neste produto, e no campo, 65% da uva é do tipo americana, com 80% delas usadas na produção de sucos. O restante, é destinado aos vinhos finos", aponta o gerente de marketing da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Maiquel Vignatti. Ele recorda que o movimento em direção à valorização do suco iniciou há cerca de 20 anos, justamente para dar melhor destinação às uvas de mesa, que não garantiam, até então, valor agregado à produção da cooperativa de Garibaldi, que conta com 470 produtores associados. • LEIA TAMBÉM: Espumantes de Garibaldi buscam reconhecimento "O suco é um produto que evolui muito, inclusive ao longo do ano, e isso nos exige investimentos industriais em tecnologia para manter o bom padrão. Temos observado, por exemplo, um bom crescimento no mercado do suco de uva branco, que hoje chega a 10% das vendas. Temos também investido em variedades de embalagens, com tamanhos menores do que os originais, com boa aceitação principalmente de 1 litro", aponta. A Garibaldi é a terceira no mercado de sucos integrais brasileiros hoje, que conta, no top 3, com outra cooperativa da Serra, a Nova Aliança.

A uva é aproveitada por inteiro

Produção da Organovita é certificada Organovita/Divulgação/JC

A produção de uvas bordô, com maior resistência a variações climáticas, mesmo com menor produtividade, de 30 famílias em 12 municípios da Serra tem, em Garibaldi, a sua destinação para a produção média de 360 mil litros de suco 100% orgânico. Na Organovita, 100% da uva recebida das produções, que são certificadas internacionalmente como orgânicas, é processada e envasada no mesmo dia, sem o uso de conservantes. Uma produção que também se estende às maçãs, que resultam em 300 mil litros anuais de suco. "Foi uma experiência que começou com o nosso pai, ainda no interior de Roca Sales, a partir de um parreiral que ele recuperou para fazer suco para as crianças da família. Ele era biólogo e sempre prezou pela produção orgânica. Logo, os vizinhos também estavam produzindo sem agrotóxicos. Até que, em 2001, compramos terra em Garibaldi, mas a produção cresceu, e, hoje, temos a parte industrial concentrada no município, com a produção das uvas e maçãs distribuída pela região", conta o diretor comercial da Organovita, César Luís Postingher. Segundo ele, a certificação internacional, que garante lugar importante à empresa no mercado de orgânicos, é obtida a partir de auditoria aos produtores, com análise da ausência de contaminação no solo, do uso de insumos naturais, também certificados. E, na parte da industrialização, a diferença está na ausência de conservantes. O percurso para a certificação não é simples, e quem já o trilhou, como a Organovita, corta o caminho para outras marcas ou redes de varejo. Hoje, metade da produção da empresa de Garibaldi é destinada a outras marcas, que usam seus rótulos, ou mesmo as marcas próprias de redes de varejo. "O mercado tem recebido muito bem o nosso produto, que tem um valor de prateleira maior e um retorno muito positivo. Temos hoje, uma das empresas do setor orgânico melhor estruturadas no País, com 30 funcionários e crescente automatização. Os nossos produtos chegam a todo o Brasil e, no exterior, principalmente aos Estados Unidos e Canadá", comenta o diretor.

Farinhas e óleo valorizados

Na Organovita, em Garibaldi, além da produção orgânica de sucos e vinagres, o aproveitamento da uva é total. Na produção líquida, a empresa industrializa ainda os vinagres. Mas o aproveitamento das frutas é por inteiro na produção. São separadas cascas e sementes que, secas, e com um processo que evita a fermentação, resultam em farinhas a partir da trituração, ricas em fibras, e em óleo, extraído da semente da uva, com uso direcionado desde a indústria de cosméticos e de alimentos, inclusive como substituto, de maior valor agregado, ao azeite de oliva. A cada ano, a Organovita produz 5 toneladas de farinhas a partir da uva e da maçã, com 15% dessa produção destinada à exportação. "Somos os únicos produtores de óleo de uva 100% orgânico e certificado no Brasil", explica César Luís Postingher. Anualmente, a empresa produz 500 litros de óleo de uva, destinados ao mercado brasileiro.

A Serra também produz destilados

