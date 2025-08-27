Igrejinha incentiva a diversificação econômica

Desde novembro do ano passado, quando o governo gaúcho partiu em missão à China, o prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle, aguarda com esperança por uma definição da montadora BYD sobre a possibilidade de instalação de uma fábrica no município do Vale do Paranhana. Na bagagem do governador Eduardo Leite, naquela oportunidade, foi o material que apresentava Igrejinha e demonstrava todas as facilidades para atrair o investimento e garantir, ainda mais, a diversificação da matriz econômica do município que já teve o setor calçadista como responsável por 80% dos empregos locais, e hoje responde por 40% e metade do retorno tributário.

De acordo com o prefeito, este foi um namoro iniciado em agosto do ano passado, quando representantes do município tiveram um encontro com a BYD em São Paulo. Até o início deste ano, surgiram pelo menos dois municípios concorrentes, Novo Hamburgo e Rio Grande, mas ainda não há definição nem de local e nem do modelo de nova planta industrial que os chineses pretendem instalar no Brasil, depois da montadora em Camaçari, na Bahia.

"A BYD, claro, chama a atenção pelo porte e por ser uma montadora internacional, mas não seria inédita a operação que estamos oferecendo para que eles sejam atraídos para o nosso município. Conseguimos estabelecer um modelo de lei de incentivos significativo e personalizado ao porte da empresa que queremos atrair ou que está interessada em se instalar em Igrejinha, que vai desde o ressarcimento do ICMS até a doação de terreno ou isenção de tributos municipais desde a construção até a operação", explica Horlle.

Diferente de municípios vizinhos no Paranhana, nos últimos anos Igrejinha tem conseguido reduzir com sucesso a dependência histórica relacionada ao setor calçadista, mas sem reduzir o espaço para este polo econômico. Há três anos, por exemplo, foi a lei de incentivo local que garantiu a ampliação da Usaflex em Igrejinha, onde já fica a sede da empresa, ao invés de migrar para outro município da região. A exemplo da Piccadilly e da Beira Rio.

Fica em Igrejinha, por exemplo, a Construarte, uma das principais empresas do setor da construção civil no Estado. E um novo polo moveleiro, com 20 pequenas empresas já estabelecidas e incentivadas pelo município, é desenvolvido. Até mesmo uma empresa de economia circular, a Ambiente Verde, instalou sua unidade para receber resíduos da indústria calçadista, com o desenvolvimento de novos produtos, em um lote negociado com o município às margens da ERS-115.

"São resíduos que se tornam valor econômico e aumento da cadeia produtiva para o município", resume o prefeito.

Entre os novos setores em ascensão está ainda o de confecções de roupas íntimas, com os investimentos e o avanço nos mercados nacional e internacional da Crisdu. Igrejinha foi o 35º principal município exportador do Rio Grande do Sul nos primeiros sete meses do ano, e o setor responde por 35% dessas negociações no Exterior, representando pelo menos US$ 18 milhões em vendas no período, com variações positivas superiores a 50% nos valores negociados de sutiãs e de 78% em cuecas, por exemplo.