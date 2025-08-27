Obras do Aeroporto de Vila Oliva podem iniciar em 2026

Em maio, o projeto para o Aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, foi oficialmente incluído como uma obra listada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Dois meses depois, porém, a prefeitura de Caxias do Sul solicitou a prorrogação do prazo do convênio para a reserva de recursos ao projeto, que vence em 3 de setembro. Não há tempo hábil para o início da obra até lá.

O acordo entre o município e a União havia sido assinado em 2019, com previsão inicial de R$ 200 milhões para a obra, e, no ano passado, o valor foi reajustado para R$ 270 milhões. Até o momento, porém, ainda não foram finalizados os projetos ambiental e de infraestrutura, com desembolso de R$ 15 milhões neste ano.

As projeções mais otimistas consideram a possibilidade de início das obras entre o fim deste ano e o início de 2026. O pedido de adiamento, que precisa prever o prazo para entrega da obra, chega a três anos e 10 meses. A projeção é de que, até 2050, o futuro aeroporto movimente dois milhões de passageiros por ano. No atual aeroporto Hugo Cantergiani, a movimentação chegou a 250 mil passageiros por ano.