Setor metalmecânico acelera investimentos na Serra Gaúcha

A cada mês, saem da planta industrial em Flores da Cunha, na Serra, 220 guindastes móveis e, a partir de outubro, a perspectiva é de que essa capacidade produtiva chegue a 300 equipamentos mensais. Faz parte do plano de expansão da TKA Cranes, líder nacional no mercado de guindastes. A empresa investe na ampliação de mil metros quadrados na sua atual fábrica e outros 5 mil metros quadrados em uma nova unidade na cidade.

"Hoje estamos atuantes em 23 países e lideramos o mercado no Brasil. Com o investimento na nova unidade, queremos ampliar a produção de guindastes veiculares de grande porte para todas as aplicações. Da construção, da eletrificação, da mineração, do agro e do mercado de locações, que hoje absorve a maior parte da nossa produção", aponta o diretor de produtos da empresa, Marco Aurélio Waikamp.

Entre as prioridades do seu plano de expansão, está ainda o crescimento do departamento de peças da empresa, que garante o que Waikamp considera o diferencial da TKA. A empresa planeja ampliar em 30% o seu faturamento em 2025.

"Conhecemos muito bem a engenharia dos produtos, e investimos muito nessa qualidade, não apenas na fabricação. Criamos a universidade do guindaste, para o treinamento e qualificação de mão de obra. É uma vocação da nossa região, e estamos buscando esse ativo de qualidade na engenharia em toda a nossa região. Temos muita preocupação com o pós-venda, que é uma garantia para quem compra os guindastes produzidos aqui em Flores da Cunha", diz o diretor.

Criada há 17 anos, a TKA é um dos exemplos da vocação da produção industrial da Serra Gaúcha no setor metalmecânico e de máquinas e equipamentos. Somente em Flores da Cunha, são 134 empresas associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs). A região é o principal polo metalmecânico do Rio Grande do Sul, e um dos principais do Brasil, com, de acordo com o Simecs, pelo menos 4,5 mil empresas entre 17 municípios e a geração de quase 70 mil empregos.

"É um setor muito variado, com muitos potenciais e alta capacidade para atender a praticamente todas as demandas industriais neste setor. Por isso, o comportamento é muito variado. Em 2025, por exemplo, podemos considerar um ano de recuperação para as máquinas agrícolas e os seus fornecedores, assim como um ano de alta para a produção do transporte coletivo, mas há queda, por exemplo, em implementos rodoviários e autopeças", explica o vice-presidente do Simecs, Rubem Bisi.

Arte/JC

O fato é que a produção metalmecânica da Serra costuma funcionar como um termômetro da indústria gaúcha. Os investimentos da TKA dão um panorama da expansão no setor demandante dos guindastes. E não é exceção. Em Caxias do Sul, por exemplo, a BP Componentes Hidráulicos e Mecânicos, integrante da multinacional italiana Bondioli & Pavesi, que fornece componentes para a produção de máquinas agrícolas, desembolsa R$ 50 milhões na nova sede e modernização fabril.

A empresa passará de 5,5 mil para 14 mil metros quadrados. Nos últimos cinco anos, a empresa triplicou a receita e duplicou o número de funcionários. A partir do segundo semestre do próximo ano, a empresa projeta dobrar o faturamento e elevar o quadro para 200 funcionários. A estimativa de crescimento para este ano é de 15%. A nova planta também deve contribuir no incremento das exportações, hoje centradas em países da América do Sul, como Argentina e Uruguai.