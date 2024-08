Líder cooperativista defende inovação para setor do leite superar crise

De Bento Gonçalves

segundo evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em 2024 Está na Serra Gaúcha a mais antiga cooperativa de laticínios do Brasil. E foi justamente o presidente da Cooperativa Santa Clara, Gelsi Belmiro Thums, um dos painelistas do, na sede do Centro das Indústrias, Comércio e Serviços (CIC), de Bento Gonçalves, no começo da noite de quinta-feira, 15 de agosto. E Thums, mesmo considerando todos os desafios impostos ao setor – agravados com a tragédia climática de maio –, trouxe ao público uma das especialidades da cooperativa originária de Carlos Barbosa, e que hoje tem uma rede de produtores em 130 municípios gaúchos.

"É preciso inovar, e as oportunidades surgem todos os dias, mas só aproveita quem está atento ao mercado. Ocupar o espaço que surge a partir das crises, com novos produtos, que agregam valor, no nosso caso, ao leite e derivados, é fundamental. Se cada um de nós fizer a sua parte e mais um pouquinho, vamos criar os diferenciais para recuperar a economia gaúcha. Porque, mesmo castigado, o Estado continua produzindo resultados", aponta o dirigente.

A Santa Clara, ainda na década de 1950, inovou com a inseminação artificial das vacas leiteiras. Agora, aposta em aprimoramento genético para garantir maior produtividade com mais sustentabilidade, mesmo com um rebanho menor. E, no mercado, tem lançado novos produtos direcionados a públicos específicos como os idosos.

É a criatividade para driblar um cenário que, como aponta Thums, é crítico. Em oito anos, a cadeia leiteira viu despencar o número de produtores de 80 mil para 30 mil no Rio Grande do Sul.

"E com uma crise como essa de maio, as cooperativas são as que mais sofrem. Porque é oferecido crédito, mas os juros consomem todo o resultado. Chega o momento em que este produtor já não tem como buscar mais recursos. É preciso uma política específica, que olhe com carinho para o produtor familiar", acredita o representante do setor cooperativista.

A edição completa do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, abordando as regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias e os vales do Caí e Paranhana será pública pelo Jornal do Comércio no dia 22 de agosto.