Veranópolis é pioneira na produção de biodiesel no RS

As regiões da Serra e Campos de Cima da Serra não figuram entre as principais áreas produtoras de soja do Rio Grande do Sul. Na safra de 2022, somente Vacaria e Muitos Capões estavam presentes entre os 30 principais produtores do Estado, com 109 mil hectares plantados e 267,7 mil toneladas colhidas.

No entanto, Veranópolis tem um papel de protagonismo na evolução da importância econômica do grão para a economia gaúcha. Em 2007, foi no município da Serra que a Oleoplan inaugurou a primeira planta de produção de biocombustível do Rio Grande do Sul.

"A empresa sempre teve como princípio, desde 1979, quando iniciou as operações no processamento de soja, especialmente na produção de óleo, agregar valor ao produto local. Dois anos antes da inauguração da planta, logo que o País passou a considerar a legislação do uso do biodiesel para complementar os combustíveis no transporte brasileiro, já estávamos prontos para essa evolução", conta o diretor de relações institucionais da Oleoplan, Leonardo Zillio.

Hoje a empresa também opera no terminal hidroviário de Canoas e processa biodiesel também em outra unidade, na Bahia. Em Veranópolis, emprega 650 pessoas, transformando 100% do óleo produzido em biodiesel. Com uma capacidade de esmagamento de 2,5 mil toneladas diárias de soja, a empresa processa 1,3 milhão de litros diários de biodiesel.

A produção de derivados de soja da Oleoplan garante 75% de tudo o que é exportado por Veranópolis, que é o 45º município exportador do Rio Grande do Sul entre janeiro e setembro deste ano.

Em 2022, a empresa recebeu seu primeiro certificado para exportar o combustível produzido na Serra Gaúcha.