Produção moveleira está em expansão no Vale do Caí

Engana-se quem pensa que o potencial da região na produção de móveis limita-se aos arredores de Bento Gonçalves. Além da produção artesanal característica da Região das Hortênsias, o mercado mobiliário tem no Vale do Caí outra potência no setor.

O Grupo K1, com fábrica em Tupandi, apresenta-se como o maior grupo do setor na América Latina. A empresa criada em 1995 pelos irmãos Carlos Sost e Celso Theisen emprega 1,9 mil funcionários em um parque industrial de 200 mil metros quadrados.

A partir de Tupandi, são produzidos móveis das marcas Kappesberg - que responde por 60% da receita -, Uz Utilidades, Idélli Ambientes, My Home e Bartzen.

Sozinho, o grupo exporta móveis para 45 países. Desde 2021, é a primeira fabricante de móveis do Brasil considerada carbono zero, e agora, como já acontece com outras empresas do setor da Serra, o Grupo K1 também vai expandir sua fabricação para o Nordeste, na Paraíba.

Na mesma região, há ainda a Madesa, com um moderno parque fabril em Bom Princípio. Ao todo, o setor moveleiro conta com 36,8 mil indústrias no Rio Grande do Sul, com 2,4 mil funcionários. O setor movimentou, no ano passado, R$ 11,5 bilhões.