Novo Polo Químico já tem operações no Vale do Caí

Foi com um aporte de R$ 100 milhões da empresa paulista Hipermix que foi inaugurada, em agosto deste ano, a planta industrial dos Cimentos Gaúcho, na área reservada a um dos mais promissores projetos industriais no Rio Grande do Sul.

Trata-se de iniciativa conjunta entre governo estadual, Sindicato das Indústrias Químicas do Estado (Sindiquim) e prefeitura de Montenegro, no Vale do Caí, o chamado Polo Químico, para funcionar como um complemento ao ecossistema bilionário do Polo Petroquímico de Triunfo.

"Desde o início do mandato, temos recebido diversas empresas interessadas em se instalarem nesta área do nosso município. O investimento da Cimentos Gaúcho, acredito, vai abrir um caminho muito positivo para o município. Pela legislação que aprovamos, além das indústrias do setor químico, este novo distrito industrial também poderá receber empresas de logística", explica o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta.

Há pelo menos uma carta de interesse já documentada para instalação de mais uma empresa paulista naquela área, e também do setor químico, com intenção de investir outros R$ 100 milhões no município. É que a oportunidade para quem quer investir é garantida por uma série de incentivos. Toda empresa que se instalar em Montenegro recebe do município o aterramento da área e, conforme o setor de atuação, reduções no ISSQN e IPTU. No caso da indústria química, há ainda 90% de desconto na compra da área. Para outros setores produtivos, o desconto no distrito industrial é de 50%.

"Estamos no caminho entre a Região Metropolitana e a Serra. Do ponto de vista logístico, Montenegro é privilegiado e naturalmente atrai novos investimentos", diz o prefeito.

A instalação do Polo Químico é mais uma oportunidade em um município próspero para a produção industrial. O setor de transformação responde por 60,1% da arrecadação de ICMS do município, e garante a Montenegro o 13º lugar entre os maiores exportadores do Rio Grande do Sul entre janeiro e setembro deste ano. Os principais produtos exportados são máquinas agrícolas, a partir da fábrica da John Deere instalada no município, e produtos armamentícios, da fábrica da CBC.

São duas das 12 empresas já instaladas ou em processo de instalação entre os 700 hectares do distrito industrial. Desta área toral, 35 hectares próximos da BR-386 são destinados ao Polo Químico.

"Além da rodovia federal, temos cruzando ou próximo do município quatro rodovias estaduais. Mesmo que não estejam nas condições ideais para escoar a produção, são sempre diferenciais e, nos últimos três anos, pelo menos 15 empresas aproximaram-se do município interessados em se instalarem", conta Zanatta.

No horizonte do governo municipal está a aquisição de uma área para a instalação de um novo parque industrial destinado exclusivamente para empresas de pequeno e médio porte.