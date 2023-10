Se a região exporta talentos, pode também importar

Para fabricar um ônibus, empresas como a Marcopolo trazem do Sudeste do Brasil a maior parte da matéria-prima. Depois de pronto o veículo, o destino dele, na maior parte das vezes, é a própria região Sudeste.

"E ainda assim, somos muito competitivos. O segredo está nas pessoas, na qualidade deste trabalhador aqui da Serra", aponta o presidente do Conselho de Administração do Banco Moneo e membro do Comitê de Estratégia e Inovação da Marcopolo, Mauro Bellini.

Ele reforçou, em sua participação como painelista no evento do Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio no final da tarde de terça-feira (24), em Caxias do Sul, que, se a cada vez maior interconexão mundial pode tirar talentos da região, que já enfrenta dificuldades com a mão de obra, é um desafio, esta pode ser também uma oportunidade para o setor produtivo.

"Se um talento daqui pode facilmente cursar uma universidade de qualquer outro lugar, por que as nossas universidades e empresas, valendo-se dessa mesma aproximação virtual, não podem também aproximar talentos de qualquer lugar do mundo para cá?", desafia.