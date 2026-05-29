Diretor regional do BRDE destaca inovação e união para superar desafios econômicos

De Ijuí
O gerente regional do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Alexandre Barros
, participou nesta quinta-feira (28) do Mapa Econômico do RS
, projeto do Jornal do Comércio realizado em Ijuí, e destacou os desafios enfrentados pela economia gaúcha diante de crises globais e regionais. Segundo ele, o cenário atual exige criatividade, inovação e união entre os diferentes setores para impulsionar a retomada do desenvolvimento.
O encontro na ACI Ijuí abordou os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da Macrorregião Norte gaúcha. Barros afirmou que os obstáculos econômicos não se limitam ao âmbito local ou microrregional. Conforme o dirigente, os impactos da crise econômica mundial atingem diretamente o Brasil, somando-se aos prejuízos causados por eventos climáticos que afetaram o Rio Grande do Sul nos últimos anos.
Apesar das dificuldades, o gerente regional do BRDE ressaltou que o Estado possui potencial para superar os desafios. Ele destacou a força econômica da região Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, marcada pela presença de empresas relevantes, cooperativas de produção, produtores rurais e um setor metalmecânico considerado forte e pujante.
De acordo com Barros, as oportunidades de crescimento passam pela inovação e pelo desenvolvimento sustentável, considerados fundamentais para ampliar a competitividade e fortalecer os negócios no Estado.
O representante do BRDE também enfatizou a importância do Mapa Econômico do RS como espaço de integração entre empresários, lideranças institucionais e a comunidade de negócios. Para ele, o encontro contribui para estimular novas ideias, motivar os participantes e buscar soluções para os desafios econômicos enfrentados pela região.
Barros afirmou ainda que a participação do BRDE no evento reforça o papel da instituição como agente de desenvolvimento regional, apoiando iniciativas voltadas ao crescimento econômico e à geração de oportunidades no Rio Grande do Sul.