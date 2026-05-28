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Publicada em 28 de Maio de 2026 às 19:53

Em evento em Ijuí, presidente do JC destaca apoio do Mapa Econômico para as regiões

Giovanni Tumelero explicou a proposta do trabalho desenvolvido pelo JC

Giovanni Tumelero explicou a proposta do trabalho desenvolvido pelo JC

Tânia Meinerz/JC
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Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
A quarta edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 foi realizada nesta quinta-feira (28), em Ijuí, representante da Macrorregião Norte do Estado. Diante de empresários e representantes políticos da região, Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, destacou o papel desempenhado pelo Mapa em outras regiões que já visitou.
A quarta edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 foi realizada nesta quinta-feira (28), em Ijuí, representante da Macrorregião Norte do Estado. Diante de empresários e representantes políticos da região, Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, destacou o papel desempenhado pelo Mapa em outras regiões que já visitou.
• LEIA TAMBÉM: Evento do Mapa Econômico do RS ocorre nesta quarta em Ijuí

“Recentemente estivemos em Cachoeira do Sul (Centro) e tivemos algumas dificuldades para chegar, para sair, assim como outras cidades. O Rio Grande do Sul inteiro está comprometido com esse problema. Logo que publicamos o material sobre as dificuldades, os desafios da região, em seguida o Poder Público (do Estado) já entrou em contato com a prefeitura e marcaram reunião para ver o que poderia ser resolvido”, destacou.

Tumelero explicou que essa é a proposta do trabalho desenvolvido pelo JC. Ele também citou o aniversário da empresa, celebrado na segunda-feira, 25 de maio.

“Essa semana é muito especial, o Jornal do Comércio completa 93 anos de história, é um dos jornais mais tradicionais do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós temos a missão de fazer esse levantamento econômico e estar próximo das entidades empresariais, assim como se propõe o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, projeto criado quatro anos atrás por meio do qual fazemos os levantamentos dos desafios e das oportunidades econômicas do nosso Estado”, declarou.

O evento da Macrorregião Norte do Estado foi realizado na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Ijuí. Presidente da entidade, Juliano Beck disse ser “uma satisfação estar vendo essa casa hoje cheia” para o evento do Jornal do Comércio.

“Momentos como esse fortalecem o diálogo sobre desenvolvimento, conectam lideranças, empresários e instituições, além de trazerem informações estratégicas que impactam diretamente o crescimento das nossas empresas e da nossa região”, destacou Beck.

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