Evento do Mapa Econômico do RS ocorre nesta quarta em Ijuí

De Ijuí
A cidade de Ijuí, no Norte do Estado, recebe na tarde desta quinta-feira (28) o evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, iniciativa do Jornal do Comércio que debate os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do Estado. O encontro ocorre na ACI de Ijuí com a presença de lideranças empresariais e políticas de 11 microrregiões que compõem a área setentrional gaúcha: Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Celeiro, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Produção, Alto da Serra do Botucaraí, Rio da Várzea e Alto Jacuí.
Participam desta edição como painelistas o presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí, Douglas Prestes Uggeri; o diretor industrial e de produto da Kepler Weber, Fabiano Schneider; e o diretor-executivo do Costana Frontier Resort, Vando Knob Hartmann. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresenta um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS.
Entre as autoridades presentes, o prefeito de Ijuí, Andrei Cossetin Sczmanski, e o de Jóia, Dionei Lewandowski.
O Mapa Econômico do RS é realizado desde 2023 e apresenta uma análise e os principais vetores econômicos do Estado. O projeto trabalha com jornalismo de dados, entrevistas, informações do poder público e entidades empresariais, além de ouvir in loco as lideranças de cada região.
O evento em Ijuí é o quarto encontro do Mapa Econômico do RS em 2026, que foi realizado neste ano já nas cidades de Veranópolis, Cachoeira do Sul e Santana do Livramento. O último painel desta temporada ocorrerá em junho em Porto Alegre.