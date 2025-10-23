Em um ano, mais de 70 mil visitantes em memorial agrícola em Horizontina

Em Horizontina, na Fronteira Noroeste, a John Deere transformou a mola propulsora da economia regional, que é o avanço tecnológico da agricultura, em atração turística e educacional. Há um ano, opera na cidade o Memorial da Evolução Agrícola. Neste período, contabiliza 74 mil visitantes.

O complexo conta com 64 mil metros quadrados e tem como principal atração a exposição de máquinas e tecnologias que contam a trajetória da modernização da agricultura brasileira, do arado de aço, passando pelos equipamentos conectados atuais até a projeção do futuro da agricultura.

De acordo com o diretor da fábrica da John Deere em Horizontina, Everton Silva, o Memorial tem uma importante função educativa, sendo destino dos estudantes das escolas e faculdades da região. No local, também acontecem oficinas culturais e cursos. Além disso, há uma área de cinco mil metros quadrados dedicada ao Senai e ao Centro de Treinamento da John Deere.