Turismo impulsiona a produção de pedras preciosas no Norte do RS

O aquecimento da economia na região se traduz também no número de estabelecimentos de turismo em cada município. Passo Fundo, por exemplo, concentra pelo menos 11 hotéis e pousadas e oito restaurantes cadastrados pelo Observatório do Turismo estadual, com um total de 60 estabelecimentos turísticos, o 12º no Estado. Movimentação diretamente relacionada aos negócios. Mas e quando os negócios têm justamente no turismo um aliado? É o caso de Ametista do Sul.

Com a maior jazida de ametista do mundo e ponto de partida para um produto tipo exportação, o município do Médio Alto Uruguai com menos de oito mil habitantes é o 17º no Estado, com 43 estabelecimentos turísticos, sendo oito hotéis e pousadas e cinco restaurantes. E está em ascensão.

É o que aponta o sócio-diretor da LP Minerais do Brasil, Fernando Piovesan, que é uma das 30 empresas do setor de pedras atuantes em Ametista do Sul. Segundo ele, mesmo que o comércio das pedras mineradas na região tenha 65% do mercado fora do Brasil, 40% do faturamento hoje já é garantido pelo turismo, que muitas vezes também potencializa atrações de regiões próximas, com pacotes casados, por exemplo, ao Parque Estadual do Turvo, com o Salto do Yucumã, ou às águas termais em Iraí.

"Estamos falando de um potencial de triplicar o turismo em cinco anos. Porque estamos usando a família de maneira exemplar, porque fazemos questão de mostrar ao público o que fazemos. As galerias desativadas, por exemplo, se transformam em estruturas turísticas. Imagina que atrativo para as crianças, por exemplo, vir para Ametista do Sul e vivenciar uma espécie de Minecraft", comenta o empresário.

Entre os pontos turísticos que garantem ocupação máxima nos hotéis locais nos finais de semana já estão quatro restaurantes e 22 lojas subterrâneas, em pontos de mineração desativados. Isso sem contar o ponto de encantamento a qualquer turista, a igreja local, que é revestida com 40 toneladas de pedra ametista.