Concessão de aeroportos deve vitaminar investimentos na região

O potencial dos aeroportos como propulsores de novos negócios tem lugar cativo na agenda dos governos locais na macrorregião retratada neste capítulo do Mapa Econômico. A expectativa é pela concretização de novos investimentos nas estruturas aeroportuárias nos próximos anos. Enquanto em Passo Fundo e Santo Ângelo a ECB Holding, do empresário Erasmo Carlos Battistella, foi a vencedora do leilão dos aeroportos , com investimentos previstos de R$ 102,2 milhões , em Santa Rosa, já há autorização do governo federal para aportar R$ 68 milhões em reestruturações do terminal.

"Temos no aeroporto um atrativo e também um termômetro de como o município e a região estão evoluindo e com investimentos crescentes. Chegamos a 720 passageiros por dia, que era a projeção para atingirmos em 2030. Com a PPP, a nossa expectativa é de ampliarmos o número de voos e a importância desse modal também para a logística de cargas", diz o secretário municipal de Desenvolvimento de Passo Fundo, Adolfo de Freitas.

Relatório da Anac, de 2024, colocou o Aeroporto Lauro Kortz como o terceiro com maior movimentação no Rio Grande do Sul, recebendo 131.261 passageiros. Nos primeiros cinco meses deste ano, já foram 99 mil pessoas passando pelo terminal. Houve uma redução natural em relação ao número de voos do ano passado - quase 30% a menos -, quando o aeroporto foi um dos pontos logísticos estratégicos do Estado em meio à inundação de maio, no entanto, a movimentação de passageiros tende a estabilizar em relação a 2024. Se a comparação é feita com 2019, antes da pandemia, Passo Fundo teve aumento de 52,4% no número de voos e de 81,5% no transporte de passageiros.

A PPP prevê R$ 35,99 milhões em aportes no Lauro Kortz, com a remodelagem e ampliação da área do terminal de passageiros, a ampliação do parque de abastecimentos de aeronaves e a ampliação das áreas de apoio às companhias aéreas. Já no Aeroporto Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, a PPP prevê R$ 66,24 milhões em investimentos, que incluirão o aumento da área do terminal de passageiros e a construção do novo pátio de aeronaves.

O terminal foi o quarto mais movimentado do Rio Grande do Sul em 2024, com chegadas e partidas de 37,2 mil pessoas, superando Pelotas, que tradicionalmente ocupava esta posição. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram 12,8 mil passageiros, além de 5,6 mil toneladas de cargas de menor porte, principalmente dos Correios, movimentadas. Atualmente, Santo Ângelo opera voos comerciais para Porto Alegre, Campinas e São Paulo. A PPP terá duração de 30 anos.

Já o Aeroporto Luís Alberto Lehr, em Santa Rosa, deverá ter um salto em infraestrutura a partir da ampliação a ser executada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, como parte do Novo PAC. Entre as principais melhorias previstas com aporte de R$ 48 milhões estão a ampliação da pista de pouso e decolagem, que passará de 1,2 mil para 1,6 mil metros, permitindo a operação de aeronaves com capacidade para até 150 passageiros. A reestruturação também contará com a regularização da faixa de pista, dos sistemas de drenagem e novos auxílios à navegação aérea no aeroporto regional.

Também estão liberados investimentos de R$ 20 milhões para a ampliação do terminal de passageiros, que terá 1,4 mil metros quadrados, ou 11 vezes mais do que os atuais 132 metros quadrados.

O levantamento mais recente, do Governo do Estado apontava, em 2022, para um fluxo em torno de 400 passageiros por ano em Santa Rosa. A região conta ainda com o Aeroporto Comandante Kraemer, em Erechim, que, em 2022, tinha fluxo de 300 passageiros ao ano.