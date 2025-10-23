Rotas logísticas sobre o rio Uruguai em compasso de espera

Se na balança comercial gaúcha as relações com os países do Mercosul representam em torno de um quarto das importações e exportações, entre a Fronteira Noroeste, Celeiro e as Missões, onde a produção de suínos e a industrialização deste setor garantem muito valor agregado à economia, essa relação é vital, e hoje enfrenta a ausência de ligações por pontes, através do rio Uruguai, com o lado argentino da fronteira. É contra esse desequilíbrio que, desde o início do ano, o Governo do Estado tem atuado para tirar do papel três pontes internacionais no Estado - duas delas na região. E há ainda o avanço do projeto da ponte internacional entre Porto Xavier, nas Missões, e San Javier, pelo Governo Federal.

O Rio Grande do Sul já assinou convênio com a Caixa Federal para desenvolver anteprojetos para uma ponte entre Porto Mauá, na Fronteira Noroeste, e Alba Posse, na Argentina. É nesta região que a Alibem concentra sua maior produção de carne suína e, com a produção verticalizada, a necessidade de insumos também aumenta. Hoje, 43,5% das importações do município vêm do Mercosul, especialmente do Paraguai (32,5%), de onde é trazido principalmente o milho - 42,5% das importações de Santa Rosa entre janeiro e agosto. O problema está na logística dessa operação. Somente no trecho brasileiro, são 392 quilômetros entre Santa Rosa e Uruguaiana, onde está a principal ponte internacional em direção à Argentina. Uma ponte em Porto Mauá reduziria esse trecho - sem contar a maior proximidade com o Paraguai - para 40 quilômetros, ou apenas 30 minutos.

Em Tiradentes do Sul, na região Celeiro, onde o Estado projeta uma ponte para El Soberbio, a vantagem para municípios como Três Passos, onde a JBS tem uma unidade de suínos, seria ainda maior. A produção de carnes suínas representa 90% das exportações locais - 68,1% para Chile e a Colômbia -, e 99,2% de tudo o que Três Passos importa vem do Paraguai, com a compra de sorgo em grão. Neste caso, considerando o mesmo trecho rodoviário, o percurso reduziria de 5 horas para 20 minutos.

Até então, essas travessias acontecem somente de balsa. Além da limitação deste tráfego, muitas vezes a operação precisa ser suspensa pelas cheias do Rio Uruguai. Ainda não há, porém, uma previsão para que as duas pontes estejam no papel e orçadas para que sejam executadas. A movimentação do Estado é para entregar a primeira parte deste processo pronta ao Governo Federal.

Já o processo para uma nova ponte em Porto Xavier, que faz parte do Novo PAC, teve seu contrato para construção assinado este ano, com orçamento de R$ 214,6 milhões. Há expectativa de que as obras possam ser iniciadas no primeiro trimestre de 2026. Além de facilitar o escoamento da produção e a vinda de insumos, a nova estrutura é considerada uma aliada no impulsionamento do turismo nas Missões.