Erechim é referência no mercado de móveis corporativos

O mercado de móveis corporativos, especialmente cadeiras, vai além do design. E neste mercado, Erechim tornou-se referência. São pelo menos três indústrias locais atuando no setor, duas delas entre as quatro melhores fabricantes de cadeiras de escritório e ergonômicas do País. De acordo com o presidente da Cavaletti, Gilmar Cavaletti, o segredo é inovar sempre.

"Estamos sempre investindo em inovação, fazemos parte de parques tecnológicos e buscamos soluções a todo momento, porque é uma exigência do mercado. Inovamos tanto no modo de produzir e no material produzido quanto no produto em si. É isso que faz a diferença", aponta o empresário.

Segundo ele, o que o consumidor busca hoje é o menor esforço, mais ergometria e conforto. E isso se traduz em cadeiras com menos alavancas, mas autônomas e adaptadas ao corpo.

"São cadeiras que cada vez mais se adaptam a quem está nela com completa autonomia", explica.

A empresa produz até seis mil cadeiras por dia, com a maior capacidade produtiva entre todas as empresas do setor na América Latina.

Erechim é um dos pólos da produção moveleira nesta macrorregião. E neste recorte do Estado, diferente da produção moveleira da Serra, por exemplo, onde sempre houve uma cadeia produtiva integrada, no eixo norte, mais distante de outras indústrias do setor, não havia outra alternativa senão seguir o caminho de indústrias de outros setores produtivos na região. A verticalização dos processos era uma obrigação.

Na planta industrial de Erechim, a Cavaletti tem mil funcionários, e é, na verdade, um complexo. Antes da produção final das cadeiras, a empresa faz a injeção de plásticos nos moldes necessários para a produção e também conta com a metalurgia e ferraria próprias, que também desenvolvem os moldes.

"Era a forma que tínhamos de crescer aqui no norte e competir com Caxias do Sul por exemplo", lembra Cavaletti.

Ele e o irmão chegaram a Erechim no começo da década de 1970, primeiro, como uma estofaria que prestava serviços a uma indústria já estabelecida na cidade. Até que começaram a produzir as próprias cadeiras e não pararam mais.

Ao todo, nesta macrorregião há pelo menos 22 empresas do setor ligadas à Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs). Representam 15% das indústrias de móveis no Estado.