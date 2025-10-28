Demanda por mão de obra qualificada mobiliza a Passo Fundo

crescimento de Passo Fundo tem movimentado setores como a construção civil a busca por mão de obra qualificada para este setor também mobiliza a região, e isso resultou na criação, a partir de um convênio entre a Prefeitura de Passo Fundo e o Sinduscon, da Escola Pública da Construção Civil, que oferecerá capacitação gratuita de trabalhadores, com cursos e bolsas de incentivo para quem deseja ingressar e se especializar no setor. , que também foi desburocratizado pela administração municipal. Naturalmente,, e isso resultou na criação, a partir de um convênio entre a Prefeitura de Passo Fundo e o Sinduscon, da Escola Pública da Construção Civil, que oferecerá capacitação gratuita de trabalhadores, com cursos e bolsas de incentivo para quem deseja ingressar e se especializar no setor.

Os trabalhadores terão cursos em áreas como alvenaria, elétrica, hidráulica, pintura, carpintaria e acabamento. E, de acordo com o Sinduscon de Passo Fundo, será direcionado não apenas a jovens em busca do primeiro emprego, mas também a profissionais da área em busca de qualificação.

Uma área de 5,2 mil metros quadrados no bairro Cidade Nova, cedida pela administração municipal, dará lugar à nova estrutura, com salas de aula, laboratórios práticos e infraestrutura para atender a demanda crescente da construção. O sindicato setorial terá dois anos e meio para concluir e inaugurar a nova escola. É mais um setor a agregar na Escola das Profissões já criada pelo governo municipal em parceria com as empresas locais.

"A nossa ideia principal é que a mão de obra existente em Passo Fundo esteja atualizada às demandas. Queremos que esses trabalhadores sejam tecnologicamente mais integrados. Isso faz toda a diferença na atração e na manutenção de investimentos na cidade. As empresas ficam ou escolhem uma localidade pela qualificação da sua mão de obra", avalia o secretário.

Mensalmente acontece, por exemplo, o Café com Emprego, no qual os moradores recebem um café e têm a oportunidade de concorrer a vagas nas empresas locais. Já aconteceram dez edições. Já na Escola das Profissões foi firmada uma parceria com o Google para o oferecimento de cursos voltados ao setor de tecnologia.