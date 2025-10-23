Tecnologia em máquinas agrícolas do RS para o mundo

Se a produção rural nas regiões abordadas neste capítulo do Mapa Econômico avança em direção à verticalização e no acúmulo de valor agregado, que garante máquinas e implementos para a produção naturalmente, segue o mesmo caminho. E na região que é berço da agricultura de precisão, a indústria exporta o conhecimento desenvolvido aqui.

Em Ibirubá, no Alto Jacuí, a AGCO inaugurou neste ano, com investimento de R$ 16 milhões, o seu Centro de Desenvolvimento de Plantadeiras. Dali, sairá o desenvolvimento de inovações em equipamentos para as marcas Massey Ferguson, Fendt e Valtra em todo o mundo.

"Temos em Ibirubá, além da nossa fábrica de plantadeiras, diversos diferenciais que garantem uma posição de vanguarda na nossa produção e desenvolvimento de produtos. Temos no nosso time, profissionais de todas as faixas etárias, muitos deles ligados ao plantio direto desde o seu início. A fábrica, e agora também o Centro de Desenvolvimento, estão, literalmente, no meio da lavoura convivendo no dia a dia dos agricultores, o que garante uma qualidade e eficiência únicas ao que é desenvolvido ali", explica o diretor global de Engenharia em Plantio e Preparo de Solo da AGCO, Vinícius Fior.

Segundo ele, o desenho e a produção de partes para máquinas saem da unidade gaúcha para que alguns equipamentos tenham a montagem nos Estados Unidos, para serem aplicados lá, por exemplo. A equipe do novo centro tem 35 funcionários, e pode chegar a 65.

"Já vínhamos ampliando essa interação, com desenvolvimento de projetos para a América do Sul e do Norte, com sucesso. Nós nunca trazemos tecnologias prontas do Exterior para serem simplesmente aplicadas aqui, mas desenvolvemos elas para que sejam mais eficientes a cada realidade", conta o diretor.

Caso emblemático foi a plantadeira do modelo Momentum, dobrável e com sulcador para aplicação de fertilizante. O desenvolvimento foi conjunto entre Ibirubá e os Estados Unidos e inovou no mercado.

Além da indústria de plantadeiras em Ibirubá, a AGCO conta com uma indústria de colheitadeiras em Santa Rosa e, na Região Metropolitana, a produção de tratores, em Canoas. A criação do Centro de Desenvolvimento, segundo Fior, atende à realidade do mercado de máquinas e equipamentos.

"Precisamos ser precisos e eficientes, porque o produtor não está comprando por impulso. É um mercado cauteloso, que compra o que realmente necessita. E aí precisamos fazer a diferença para gerar valor ao cliente, comprovar a ele o retorno que vai ter com aquele produto. Uma das regras no nosso desenvolvimento de máquinas é sabermos se ela dará retorno ao agricultor em um prazo de dois anos", justifica.