Entre irrigação e manejo do solo, produção tenta driblar as estiagens

Ao mesmo tempo em que a macrorregião destaca-se pelo avanço da industrialização da produção agrícola, é também castigada pela variação climática do Estado, com a sequência de estiagens. Para driblar essa dificuldade, o avanço de programas de melhorias no manejo do solo e principalmente de irrigação tem este recorte do Rio Grande do Sul como principal expoente. A estimativa é de que, nesta próxima safra de verão, o Estado tenha uma redução, em torno de 0,5% na área plantada de soja. A aposta está na maior eficiência deste plantio para reduzir as perdas.

A soja, que teve a origem do seu plantio neste recorte do Rio Grande do Sul, em 2014, tinha cinco dos dez maiores municípios produtores gaúchos. Em 2024, somente três dos municípios com maiores áreas plantadas estão nessa macrorregião. Por outro lado, os dados da safra de 2024 mostram que seis das dez maiores quantidades de soja colhida foram nesta macrorregião.

"Estamos no epicentro da má distribuição de chuvas do Estado, então, o desafio não é exatamente, ou somente, a estiagem, mas a falta de uniformidade do clima, e quando tem sol, é muito intenso. Então, somos o epicentro da irrigação no Rio Grande do Sul. Apesar das dificuldades do produtor para investir e das limitações ambientais, temos trabalhado muito para consolidar a reserva de água e a irrigação", explica o presidente da Coopatrigo, Paulo Pires.

São Luiz Gonzaga, onde fica a sede da cooperativa, é o município líder em áreas irrigadas por pivô nesta macrorregião - segundo maior do RS, atrás somente de São Borja. Na área de atuação da Coopatrigo, são 550 mil hectares plantados e, em 100 mil deles já há irrigação. Com 275,8 mil toneladas de soja colhidas no ano passado (6º maior do RS), entre os dez maiores produtores, São Luiz Gonzaga, com produtividade de 3,2 toneladas por hectare, ficou atrás somente de Santa Bárbara do Sul, no Alto Jacuí, onde as técnicas de plantio direto e irrigação também são bastante desenvolvidas, chegando a 4 toneladas por hectare.

O índice de produtividade também se observou no cultivo de trigo, no inverno. São Luiz Gonzaga teve, em 2024, a terceira maior área plantada, com 30 mil hectares, mas foi o maior município produtor, tendo colhido 81 mil toneladas do grão, representando uma produtividade de 2,7 toneladas por hectare. Conforme a Secretaria Estadual da Agricultura, só 3,5% das áreas plantadas de soja no Estado são irrigadas, e nelas, a produtividade foi cerca de 80% superior.

"Nesta última safra, tivemos quebra em torno de 50%. Em 2022, chegou a 70%. Infelizmente, sem seguro ou outras garantias, o produtor está se endividando, enxugando custos com adubo e fertilizante para conseguir a safra, e sabemos que isso vai acabar afetando as próximas safras. A irrigação também tem custo elevado, mas nesse caso, não temos escolha: ou paramos de plantar, ou irrigamos. Tudo entra no custo da produção", diz Paulo Pires.

Sem muito lastro para investimentos no campo, resta às cooperativas garantir assistência técnica aos produtores. A Cotripal, por exemplo, criou um projeto próprio para a irrigação, com a centralização dos projetos e a captação de recursos para custeá-los. O projeto chega agora ao terceiro ano, tendo registrado, entre 2023 e 2024, um aumento de quase 10% da área irrigada. O objetivo da cooperativa é chegar a 1 mil hectares irrigados com projetos próprios.