Empresários buscam investidores para instalar parque eólico na Região Norte

A empresa Cauduro Estudos, Projetos e Consultoria S/S busca investidores para colocar em prática um projeto de energia eólica entre as cidades de Cruz Alta e Pejuçara, na Região Norte do Estado. Já com a licença de pré-instalação emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para a instalação de 67 geradores que podem chegar à potência de 310 megawatts.

A decisão foi de não avançar para as etapas de licença de instalação e de operação para permitir alterações no layout, como a disposição dos aerogeradores, pelos interessados no empreendimento. “O mercado de energia eólica costuma vender os projetos apenas com a licença prévia emitida, porque aí o comprador pode fazer alterações que considera pertinentes”, explica o gerente-executivo da empresa, Marcelo Cauduro.

A proposta é de que a energia gerada sirva para abastecer empresas instaladas próximas ao local. “Pode ser para uma ou mais (empreendimentos) da Região Norte. Porque, quanto mais próximo for o local de consumo da geração, menores as perdas elétricas pelo deslocamento de energia”, acrescenta Cauduro. A expectativa é de que o projeto movimente até R$ 1,5 bilhão.