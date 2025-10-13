Cyrela destaca interesse e poder de compra de população do Interior

Região Norte do Estado em fazer a "roda girar", movimentando a economia gaúcha. Durante a realização do Mapa do Econômico do RS em Cruz Alta, na, Robson Durão, especialista de Produto da Cyrela, destacou a importância de a empresa participar do evento com lideranças regionais, a fim de trocar informações e experiências. Durão destacou o papel essencial do público presente no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta, movimentando a economia gaúcha.

Neste asepcto, salientou a importância do público do Interior para o mercado imobiliário, inclusive o de Porto Alegre, onde a Cyrela está presente em diversas partes da Capital com empreendimentos. "Oferecemos uma vasta gama de imóveis, desde estúdios até unidades maiores", destacou Durão, falando de famílias que buscam investimento ou um imóvel para algum filho que vai estudar na cidade. "Os imóveis adquiridos são para filhos que vão estudar em Porto Alegre ou ainda para quem pretende ter um apartamento na Capital", observa.

O executivo disse que a Cyrela aposta muito no interior do Estado e que a incorporadora vende muito bem para a Região Norte do Estado, que está em franco crescimento.