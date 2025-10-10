BRDE estará ao lado de quem quer crescer, afirma Alexandre Barros

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) cumpre um papel estratégico para o desenvolvimento do Estado, e está ao lado de todos aqueles que querem crescer e produzir no Rio Grande do Sul. A afirmação é do gerente regional de negócios do BRDE, Alexandre Barros, que participou do evento Mapa Econômico do RS realizado na quinta-feira, 9 de outubro, na sede da Associação Comercial e Industrial(ACI) de Cruz Alta. "Nosso planejamento estratégico é apoiar quem produz e transforma vidas."

LEIA MAIS: Mapa Econômico discute gestão na agricultura e vantagem logística em Cruz Alta

Barros – que representou o presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior – deu uma tônica de otimismo ao seu discurso. "Temos vindo de um período relativamente extenso, falando em dificuldades, crise, problemas e cenários que atrapalham o nosso horizonte." No entanto, o executivo apontou que nos momentos de crise que surgem as oportunidades, os empreendedores se destacam e as grandes ideias surgem. "O banco estará ao lado de todos que querem crescer no Rio Grande do Sul", acrescentou.