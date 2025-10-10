Prefeita de Cruz Alta destaca papel das empresas na transformação do Norte do RS

De Cruz Alta

O penúltimo evento de 2025 do Mapa Econômico do RS foi realizado na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta na quinta-feira, 9 de outubro. Na ocasião, mais de uma centena de lideranças políticas e empresariais debateram os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico da Região Norte do Rio Grande do Sul. Entre elas, estava a prefeita do município que sediou o encontro, Paula Librelotto, que destacou o papel do poder público e sua relação com a iniciativa privada.

"Quando o poder público se une à iniciativa privada, que faz o que é certo e correto, de maneira ética, transparente e responsável, podemos, sim, alavancar o desenvolvimento de uma região. E não atrapalhar. Este tem sido o nosso lema: trabalhar muito e não atrapalhar os nossos empresários para que eles realmente possam seguir investindo e fazendo essas transformações econômicas que a gente está vendo no município", pontuou Paula.