Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 17:31

Prefeita de Cruz Alta destaca papel das empresas na transformação do Norte do RS

Prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto participou do evento do Mapa Econômico do RS

Prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto participou do evento do Mapa Econômico do RS

Dani Barcellos/Especial/JC
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
De Cruz Alta
O penúltimo evento de 2025 do Mapa Econômico do RS foi realizado na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta na quinta-feira, 9 de outubro. Na ocasião, mais de uma centena de lideranças políticas e empresariais debateram os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico da Região Norte do Rio Grande do Sul. Entre elas, estava a prefeita do município que sediou o encontro, Paula Librelotto, que destacou o papel do poder público e sua relação com a iniciativa privada. 
"Quando o poder público se une à iniciativa privada, que faz o que é certo e correto, de maneira ética, transparente e responsável, podemos, sim, alavancar o desenvolvimento de uma região. E não atrapalhar. Este tem sido o nosso lema: trabalhar muito e não atrapalhar os nossos empresários para que eles realmente possam seguir investindo e fazendo essas transformações econômicas que a gente está vendo no município", pontuou Paula. 
Ela ainda citou a forte atuação da 3tentos e da CCGL junto ao município. Neste último caso, relembrou que a data do evento também marcava a data de fundação do empreendimento. "O aniversário é de vocês, mas o presente é nosso", celebrou, junto ao presidente da cooperativa, Caio Vianna, que foi um dos painelistas do evento, junto a Luiz Pedro Dumoncel, diretor da TentosCap, braço financeiro da 3tentos.
 
 

