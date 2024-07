Município de Viadutos terá usina de etanol de R$ 800 milhões

A Praj é a empresa indiana de maior sucesso em tecnologias de base biológica, engenharia e soluções modularizadas. Atua em todo o mundo e, no Rio Grande do Sul, responderá pelo projeto da usina de etanol da FZ Bioenergia, em Viadutos, a pouco mais de 100 quilômetros de Passo Fundo. A empresa, que oficializou o seu investimento no município no começo deste ano, firmou contrato com os indianos no início de julho.

ACESSE TAMBÉM: Site do Mapa Econômico do RS

Com investimentos previstos em torno de R$ 800 milhões para todo o projeto, a empresa adquiriu um terreno de 23,5 hectares e já tem o licenciamento ambiental para levar o projeto adiante. “Na medida em que as etapas de engenharia forem saindo do forno, as primeiras obras físicas já deverão ser iniciadas, bem como a contratação de equipamentos que exigem longo prazo para serem construídos e instalados, como é o caso da caldeira geradora de vapor e energia e dos secadores de DDGs, equipamentos de destilação e outros”, explica o sócio administrador da FZ Bioenergia, Valdir Zonin.

A estimativa, segundo ele, é ter a planta industrial operando no segundo semestre de 2026, prevendo um impacto econômico seis vezes superior ao atual PIB, de R$ 204,5 milhões, do município de apenas 4,7 mil habitantes. A meta da empresa é abranger uma cadeia com 10 mil produtores de 42 municípios da região, inclusive com contratos firmados, demandando até 1 mil toneladas por dia. A produção terá metade dos seus suprimentos garantidos pelo trigo, cevada e triticale, e o restante, estimam os empreendedores, em milho e sorgo-grão.

A perspectiva de produção chega a 151,2 milhões de litros de etanol por ano, além de 100,mil toneladas de DDGs e farelos e 5,4 mil toneladas de óleos. A operação ainda pretende lançar na rede 25 mil MW/h excedentes por ano.

Atualmente estes são os dois projetos para produção de etanol a partir de cereais que avançam no Rio Grande do Sul – o da Be8 em Passo Fundo e o da FZ Bioenergia em Viadutos. Junto ao órgão ambiental estadual, no entanto, há ainda outro projeto protocolado na região, em Carazinho.