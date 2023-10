Com a indústria forte, varejo também prospera na região da Serra Gaúcha

“Onde estão as grandes indústrias e as possibilidades de investimentos, pode ter certeza que há oportunidade e haverá espaço para as pequenas empresas do varejo e serviço nascerem e prosperarem”. É assim que o empresário Neco Argenta, presidente da Rede Sim, a maior rede de postos de combustíveis e lojas de conveniência do Brasil define o cenário da Serra, dos Campos de Cima da Serra, das Hortênsias e dos Vales do Paranhana e Caí.

Os números corroboram com a percepção de um terreno fértil para novos negócios. Entre 2019 e 2023, por exemplo, foram aprovados 111 projetos com investimentos na região pelo Fundopem, chegando a R$ 1,6 bilhão em aportes. Representam 32,7% de todos os projetos aprovados no período. No Anuário de Investimentos do último ano, organizado pelo Jornal do Comércio, foram rastreados R$ 3,9 bilhões em investimentos entre as regiões. A maior parte – R$ 1,2 bilhão – na área de varejo e serviços, e outro R$ 1 bilhão no setor imobiliário. A indústria também apontava com desembolsos bilionários – R$ 1,07 bilhão.

Com um PIB que hoje representa 16% do total do Estado, as regiões tiveram crescimento populacional, conforme o Censo de 2022, de quase 10% em relação a 2010.

Ainda na década de 1980, Argenta, ao lado do irmão, em Flores da Cunha, montou um negócio, inicialmente, para fornecer produtos à indústria vinícola da região. Em pouco tempo, as atividades já eram das mais diversas, como ele define: sempre aproveitando as oportunidades que o ambiente regional oferecia.

Da frota de caminhões ao transporte de cargas e até de passageiros, uma fábrica de balas, até o primeiro posto de combustíveis, em 1993. Até que, em 2012, já com 26 postos, ainda chamados Di Trento, as atenções do empresário voltaram-se somente a esta atividade. Em 2018, surge a Rede Sim Distribuidora, já em expansão, com a administração dos seus postos próprios e de postos como da rede Vibra, que é a maior do Brasil. Essa rede foi ainda mais ampliada, com a aquisição, no ano passado, da Rede Charrua.

Somente com a bandeira Sim, são 180 postos. Se forem considerados os postos da Charrua em toda a Região Sul, são mais 310 sob o controle do grupo, que hoje emprega 5,5 mil pessoas e projeta um faturamento de R$ 16 bilhões em 2023 entre todas as suas atividades.

“O nosso diferencial é que somos empreendedores. Ao todo, o grupo conta com 10 empresas, sempre em expansão e buscando novos nichos. De combustíveis para a aviação, que passamos a atuar neste ano, até o comércio digital e um banco digital próprio, que já conta com 7 mil clientes”, diz o empresário.

A liderança no varejo é acompanhada por outro ranking importante. A Rede Sim está entre as 10 maiores distribuidoras de combustíveis do País, e é a quarta maior do Sul. Tem também origem na Serra, a quinta maior distribuidora de combustíveis do país. A Rodoil, com um faturamento que ultrapassou R$ 7 bilhões no ano passado, surgiu em 2006, em Caxias do Sul e hoje atua em sete estados, com 29 bases operacionais.

Lojas Colombo formam maior rede varejista de eletrodomésticos do Sul do Brasil