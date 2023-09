O berço do cultivo da soja no Rio Grande do Sul está no Noroeste do Estado. E Santa Rosa representa bem o papel que o grão teve na transformação de toda uma região.

Porque desde cedo foi uma cultura que não se concentrou no município. Entre o Norte, Noroeste e Missões, por exemplo, Palmeira das Missões teve a maior área plantada com o grão em 2021 - 5ª no Estado - e a maior quantidade de soja produzida, 2ª no Estado.

Ibiraiaras teve o cultivo mais eficiente entre essas regiões no mesmo ano, mas ocupa somente a 10ª posição entre os municípios gaúchos.

Por isso, a alcunha de "berço da soja" de Santa Rosa há algumas décadas contempla também, ou com maior importância, a produção de máquinas agrícolas como mais um produto deste berço. Desde que o Moinho Santa Rosa produziu a primeira colheitadeira ali, em 1953, os olhos do agro voltaram-se para o que acontecia no Noroeste gaúcho. Em 1975, passaram a ser fabricadas na mesma unidade as colheitadeiras Massey Ferguson e, na década de 1990, a planta industrial passou a fazer parte do Grupo AGCO.

"Essa evolução proporcionou um incentivo tecnológico para a produção gaúcha, especialmente em Santa Rosa, que permite hoje a presença das máquinas fabricadas no Brasil em diversos lugares do mundo", diz o diretor de Operações da AGCO Santa Rosa, Rafael Ferraz.

Segundo Ferraz, esse foi um movimento que reverberou no município e na região, com as instalações de diversos fornecedores de componentes e peças nas proximidades da fábrica. A AGCO contabiliza 500 fornecedores, metade deles é nacional.

O município é o 21º⁰ no ranking das exportações gaúchas em 2023. E 20% do que Santa Rosa vendeu no exterior foram máquinas agrícolas. Com o quarto maior PIB das regiões retratadas neste capítulo do Mapa Econômico do RS, mesmo sendo o berço da soja no território gaúcho, Santa Rosa não figura entre os 10 principais valores no agro. É o sexto município em Valor Adicionado Bruto (VAB) industrial. Hoje, saem da planta industrial da AGCO as colheitadeiras e plataformas da Massey, Fendt, Valéria e Challenger. Além de componentes que formarão os tratores fabricados pela AGCO em Canoas, na Região Metropolitana, e em Ibirubá, no Alto Jacuí. Cerca de 90% da produção local é destinada ao mercado interno e os outros 10% principalmente para a América do Sul e a África.

A empresa está em meio à execução do aporte de R$ 340 milhões entre suas fábricas no País. Em Santa Rosa, é desenvolvido o projeto que garantirá ainda mais importância à produção no município em relação às demais operações da AGCO no Estado e no País. "A unidade de Santa Rosa se destaca pelo pioneirismo. Foi a primeira fábrica da AGCO na América do Sul a implantar o sistema de gerenciamento de materiais que garante o rastreamento de todos os componentes recebidos e fabricados. Temos investido neste ano também na melhoria do centro interno de armazenagem e na ampliação da tecnologia na fabricação das colheitadeiras, cada vez mais programadas para entender o que o agricultor precisa", explica o diretor.