Se o agro é o principal gerador de capital para os investimentos em praticamente todas as cadeias produtivas entre o Norte e o Noroeste do Estado, a união de dois dos produtos agropecuários mais abundantes na região é o que garante a indústria mais rentável neste recorte do Estado.

Para que se tenha uma ideia, em Passo Fundo, onde está o maior PIB da região - superior a R$ 10 bilhões -, 17% deste recurso têm origem na planta industrial projetada por Erasmo Battistella há quase 20 anos. A BSBIOS, hoje denominada Be8, produziu, somente no ano passado, 446,7 milhões de litros de biodiesel. É a maior produtora do combustível que tem como principal matéria-prima a soja gaúcha.



"Quando iniciamos os estudos para a instalação da fábrica, a conclusão foi de que Passo Fundo seria o local ideal para este projeto. É um município referência para a região que tem as matérias-primas essenciais do biodiesel - gordura animal e soja - em grande volume. Afora isso, Passo Fundo tinha na época um centro de distribuição de diesel já estabelecido e muito importante para o Norte do Rio Grande do Sul e o Oeste de Santa Catarina", conta Battistella.

Era o início de um movimento hoje consolidado. Somente entre Passo Fundo, Erechim e Ijuí, onde estão as principais plantas de processamento de biodiesel da região, a produção de biocombustíveis e derivados de petróleo responde, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, por 65% da arrecadação de ICMS industrial dos municípios.

Os fatores que levaram Battistella a escolher este ponto do Estado para a instalação da sua fábrica determinam o mapa das oportunidades neste setor. Estão no Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul cinco das nove usinas de biocombustíveis gaúchas e, no ano passado, somadas, elas produziram pouco mais de 1,2 bilhão de litros de biodiesel - 75% da produção gaúcha. O Estado é o líder na produção do biodiesel, acrescentado, em um percentual de 12%, ao combustível que abastece os caminhões em todo o País, com quase 25% da produção nacional.

No caso da Be8, que produz, além do biodiesel, farelo de soja que é destinado à alimentação animal, além da glicerina a partir do óleo da soja, a produção chega a 13 estados brasileiros e 12 países. Neste ano, a empresa fez a sua primeira exportação de biodiesel em escala comercial para os Estados Unidos.

As matérias-primas que dão origem ao combustível são todas compradas em um raio de 200 quilômetros a partir da fábrica, beneficiando 10 mil produtores familiares. A empresa é certificada pelo Selo Biocombustível Social, que determina a compra de parte dos produtos da agricultura familiar.

"Temos a sustentabilidade no DNA da empresa. Temos uma matéria-prima de alto aproveitamento, como a soja, a gordura animal e também o óleo de cozinha usado. O biocombustível é um produto que contribui significativamente para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Nossa meta é chegarmos a 2030 com uma produção de carbono neutro", diz Battistella.