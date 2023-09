Estão em Passo Fundo indústrias como a fabricante de máquinas agrícolas Kuhn e a Be8 - que responde por 20% do PIB do município -, com atuação no processamento de soja e produção de biocombustível. Mas as mesas de negociação do município também incluem o produto direto do grão mais rentável na região, com unidades de operadores internacionais das safras de soja gaúcha, como a Amaggi e a Agrofel.

Não à toa, entre janeiro e julho, o município foi o terceiro maior exportador do Rio Grande do Sul, com vendas de mais de US$ 900 milhões (R$ 4,4 bilhões) neste período - quase 10% das exportações gaúchas. O grão e os derivados da soja representam 60% deste volume, mas, se forem somadas as negociações de outros grãos e seus derivados, além de biocombustível, chegam a mais de 90% das exportações a partir de Passo Fundo.



Fazer destes números uma realidade no dia a dia da cidade é um desafio. Nos últimos dois anos, o município foi o quarto com maior geração de empregos no Estado, e precisa atender à qualificação exigida pelo setor produtivo local. "Temos um evento chamado 'café com emprego', e, na última edição, foram preenchidos somente 200 dos 800 postos de trabalho oferecidos", conta o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Diorges Oliveira.

Por isso, anualmente, o município investe R$ 400 mil em um projeto chamado Escola das Profissões, no qual o governo local custeia cursos em três eixos: tecnologia, para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, incluindo aulas de mandarim; comércio, com mais de 40 cursos específicos; e indústria e transportes, em parceria com o Senai e Sest-Senat.

O resultado dos novos negócios se reflete nas contas públicas. Nos últimos 10 anos, a arrecadação de Passo Fundo mais do que duplicou, passando de R$ 500 milhões em 2013 para R$ 1,2 bilhão no projeto de orçamento para 2024. Em 2020, o município consolidou-se como a sexta maior economia do Rio Grande do Sul. O orçamento público para 2024, porém, já é o quinto entre os municípios gaúchos.





