Mapa Econômico do RS é debatido na Associação Comercial de Porto Alegre

A Região Metropolitana de Porto Alegre concentra importantes oportunidades de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Impulsionada por investimentos em inovação, construção civil, saúde, logística e serviços, essa parte do Estado também se destaca por concentrar a maior população e Produto Interno Bruto (PIB) entre as regiões do RS.

O diagnóstico foi apresentado pelo jornalista Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio, que foi o palestrante da reunião-almoço Menu Poa, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) nesta terça-feira, 21 de julho.

Após a exposição do projeto Mapa Econômico do RS, focada na Região Metropolitana, Kolling debateu o tema com o presidente da CDL Porto Alegre, Carlos Klein, a empresária Janaína Crespo, conselheira da ACPA, e o vice-presidente da ACPA, Carlos Fernandes.

Região Metropolitana parques tecnológicos como o Tecnopuc e o Tecnosinos, além de centros de pesquisa e da atuação de empresas globais de tecnologia. Ao abordar a, Kolling destacou que o principal diferencial que surgiu como oportunidade de desenvolvimento é a concentração de um ecossistema de inovação já consolidado. "O Rio Grande do Sul é vocacionado para a inovação, e o centro desse movimento está aqui na Região Metropolitana", afirmou, citando a presença de, além de centros de pesquisa e da atuação de empresas globais de tecnologia. Mapa Econômico do RS Segundo o jornalista, oaponta que novos projetos ligados à indústria de semicondutores, data centers e pesquisa tecnológica reforçam essa vocação.

Criado em 2023, nos 90 anos do Jornal do Comércio, o projeto reúne dados econômicos públicos publicados por órgãos governamentais como Departamento de Economia e Estatística (DEE-RS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relatórios de entidades privadas, entrevistas com empresários, economistas e análises de lideranças regionais.

Segundo Kolling, o objetivo é oferecer um diagnóstico aprofundado sobre os desafios e as oportunidades para a economia gaúcha de forma regionalizada. "O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul traz essas informações de uma maneira aprofundada, fazendo um raio-x das diferentes regiões do Estado", afirmou.

Nos últimos quatro anos, a equipe do jornal percorreu o Rio Grande do Sul, promovendo 20 encontros regionais, passando por 17 cidades e ouvindo mais de 2 mil lideranças regionais, entre empresários, economistas, representantes de entidades e gestores públicos. Além de mapear oportunidades, o levantamento ainda aponta gargalos de desenvolvimento.

Desafios da Região Metropolitana de Porto Alegre também estiveram em pauta na palestra de Guilherme Kolling no evento Menu Poa da ACPA TÂNIA MEINERZ/JC