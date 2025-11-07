"Mercado precisa proteger e oferecer soluções aos clientes", afirma Mariana Pimentel

Mariana Pimentel, Diretora Institucional do Grupo Avel, criticou a atuação do governo ao discutir as dificuldades inerentes ao cenário de investimentos no Brasil no encerramento da terceira temporada do Mapa Econômico do RS. Ela destacou que o mercado financeiro precisa encontrar formas de proteger e oferecer soluções aos clientes, especialmente diante da nova lei do Imposto de Renda, que tributa dividendos e lucros do empresário.

“Esse é o nosso grande desafio. Como nós conseguimos entregar uma taxa de crédito competitiva para o empresário que está produzindo? Como nós conseguimos diante de um governo que aprovou aí uma nova lei que tributa dividendos, que tributa o lucro do empresário? Como nós podemos blindar o patrimônio desse empresário, como nós conseguimos garantir maior rentabilidade e proteção patrimonial?”, afirmou.

O evento, que aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, debateu os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul. Assim, Mariana destacou a importância da iniciativa, pois, segundo ela, o evento é essencial para abrir horizontes e servir como um pilar para o acesso ao mercado global.