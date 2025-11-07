"O mercado imobiliário é muito pujante", destaca gerente comercial do grupo Cyrela

Daniel Silva, gerente comercial do grupo Cyrela, adotou um tom otimista sobre o mercado imobiliário de Porto Alegre, durante o encerramento da terceira temporada do Mapa Econômico do RS. “Tenho que ser positivo, o mercado está bom. A minha esposa até brinca falando que sou otimista demais. É isso que a gente quer como empresa, como pessoa, como gaúcho, porto alegrense, nascido e criado aqui. Nesse ano de 2025, quebramos recorde de venda em Porto Alegre dos nossos empreendimentos. São empreendimentos por toda a cidade, de diversos valores. É claro que a gente vê alguns desses setores mais difíceis, mas vê também oportunidade de inovação. Temos que ser otimistas, olhar para frente. O mercado imobiliário é muito pujante."

Apesar disso, Silva reconhece desafios, como o aumento dos custos de construção, e enfatiza a necessidade de inovação para reduzir os preços finais ao consumidor, expressando esperança de que a queda da taxa Selic ajude a ampliar o crédito.

“Precisamos trazer inovação para o ramo da construção civil, para que o custo de mão de obra caia e a gente possa trazer um preço mais competitivo lá na ponta, para o consumidor que não está conseguindo acompanhar com poder aquisitivo. Todo mundo está casando, separando, tendo filho, o filho saindo de casa, tem uma demanda que sempre se mantém e a gente acredita que a Selic caindo um pouco nos ajude a ter mais crédito no mercado e que a gente possa atingir mais clientes, principalmente do meio da pirâmide da população, que é quem mais está sofrendo”, ponderou Silva.