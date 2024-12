Painel em Porto Alegre fecha mapeamento da economia do Rio Grande do Sul

Lideranças de Porto Alegre e Região Metropolitana irão discutir o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul em um painel que será realizado na segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 12h, na Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs), em Porto Alegre.

projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em 2024 Depois de ter percorrido as diferentes regiões do Estado ao longo do ano, o evento fecha a série de cinco painéis do. A iniciativa é uma realização do Jornal do Comércio, que faz uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas, de forma regionalizada.

Rio Grande do Sul é dividido em cinco grandes regiões Para detalhar a atividade econômica das diferentes partes do Estado, o, de acordo com critérios de proximidade geográfica e afinidade econômica, seguindo parâmetros da Secretaria Estadual do Planejamento.

retomada econômica do Rio Grande do Sul Claudio Teitelbaum; a presidente da Corsan, Samanta Takimi; o fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, Luciano Zuffo; e o diretor comercial e de logística da Fraport Brasil, Rodrigo Sousa. estará em pauta, bem como os desafios e oportunidades de uma economia em transformação. Serão painelistas o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-RS),; a presidente da Corsan,; o fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas,; e o diretor comercial e de logística da Fraport Brasil,

editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling O debate terá a mediação do, sob o tema "Desafios para a retomada econômica e oportunidades de desenvolvimento para as Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral".

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , reforça o compromisso em estimular o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, apresentando informações confiáveis e estratégicas para os negócios, além de dar projeção às cadeias produtivas que geram emprego e renda. "Queremos dar espaço e mostrar as boas iniciativas que são exemplo para a economia gaúcha. E também discutir os desafios, ajudando a encontrar soluções."

O editor-chefe do JC, por sua vez, destaca a evolução do projeto. "Na primeira edição, o Mapa fez o mapeamento de desafios e oportunidades de desenvolvimento. Agora, na segunda temporada, é possível analisar o que avançou ou não. Esse cruzamento de informações traz novos indicadores da economia do Rio Grande do Sul", explica Kolling.

Após cada evento, é publicado um caderno especial no JC, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região.

