Supermercados e farmácias puxam expansões

Perder a conta do número de supermercados que abriram ou vão abrir ainda em 2023 em Porto Alegre e Região Metropolitana, com alcance até o Vale do Sinos e Litoral, não é nada surpreendente. Logo depois, vem o segmento de farmácias, que também instala operações.

Para entender o movimento, um primeiro caminho é olhar os números de volume de vendas. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, para o Estado, mostra que os dois setores mantêm-se com dados positivos, enquanto os demais oscilam entre altas momentâneas e quedas mais frequentes. Também incentivos para renda mais baixa, acionados na pandemia, ofertaram recursos que desaguaram no pagamento de itens mais essenciais.

O acompanhamento da coluna Minuto Varejo mostra que as aberturas se concentram no segundo semestre, quando também começa a ter um alivio de juros, item que impacta as compras do setor, na reposição.

Também projetos que estavam planejados tiverem um adiamento em alguns casos. Muitas expansões de atacarejos, modelo que mais cresce no segmento, foram no Interior. Este ano foi uma porteira aberta para redes de outras regiões, como Planalto, Vale do Taquari e Serra, e de Santa Catarina desembarcarem na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Só de novembro a dezembro são mais de 10 operações abrindo: Sam's Club (Carrefour), Vantajão (Andreazza), Bistek, Macromix (Unidasul), Desco (Imec), Supermago, Carnetti, Stok Center (Comercial Zaffari), Asun, Fort (Pereira) chegaram ou vão chegar entre Porto Alegre e vales.

É quase que um engarrafamento no corredor entre a Capital e cidades como Sapiranga e Taquara. A Comercial Zaffari vai abrir dois em um único dia, em Porto Alegre e Alvorada. O Bistek chegará a três novas lojas, duas na Capital e uma em Sapiranga.

O Vantajão, do caxiense Andreazza, entrou para testar o mercado, já avisou o sócio-diretor Jaime Andreazza. "Vamos testar (a padaria) aqui. Vai ter pão quentinho, café, torrada, massa folhada e suco feito na hora. Vimos que faltava isso aqui na região", comenta Andreazza. A rede programa mais lojas para 2024, mas para serem instaladas em cidades da Serra, diz o sócio-diretor. Sobre mais unidades em Porto Alegre ou na Região Metropolitana, Andreazza diz que tudo vai depender do "teste" da primeira filial na Capital. Mas ele não esconde a vontade de ter mais filiais do atacarejo.

O Sam's Club abriu ao lado do hipermercado da rede francesa trazendo o conceito de lojas combo, por serem vizinhas e complementares. As lojas da rede catarinense Bistek ficam no centro comercial do Pátio Guádix, que está sendo concluído, e em Sapiranga, na região calçadista. Até hoje a bandeira só tinha unidades em Torres, no Litoral Norte, e na Zona Norte da Capital. A direção do grupo tem planos de ter até 15 lojas em poucos anos no Estado e aposta que seu modelo, que foi inspirado na gaúcha Companhia Zaffari, vai emplacar como loja de vizinhança. "A proximidade e a afinidade cultural entre os dois estados favorece os investimentos", comentou, em nota, o diretor comercial do Bistek, Walter Ghislandi.

Para redes como o Imec, o avanço na região calçadista é parte da complementação da atuação, mas aproveitando a localização. "Preparamos uma loja com facilidade de acesso, ambiente simples, prático e de fácil circulação para Sapiranga e região", diz o diretor-presidente do Imec, Eneo Karkuchinski. A bandeira Desco estreou em Campo Bom e Sapiranga este ano.

"Necessidade de aumentar participação de mercado, ampliando a presença, já que as mesmas lojas não estão crescendo e estratégia para a conquista de novos mercados", lista o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo, como alavancas da disseminação de lojas. Longo acredita que, em 2024, o segmento ainda manterá o ritmo de aberturas e principalmente no modelo de atacarejo. O ano que vem terá projetos em finalização da Companhia Zaffari, que também deve dar início a novas construções, e mais de outras marcas, da Comercial Zaffari as "estrangeiras" Fort, Bistek e Via Atacadista.

O economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, tempera o ingrediente ligado a decisões das firmas, como se fala no economês mais clássico, com a conjuntura. "Teve expansão de programas de renda na pandemia, e muito do recurso vai para estes tipos de gasto", cita Frank. O comportamento de consumo e validado por pesquisas oficiais, que indicam que supers e farmácias mantêm níveis de aumento nas vendas físicas, sinalizando que inflação e endividamento penalizam menos os checkouts de alimentos a remédios.

Na seara farmacêutica, tanto Panvel como São João estenderam mais a presença na Capital e cidades vizinhas. A lógica é estar no fluxo de volta para casa dos moradores, por isso, mais que tentar acertar o número de supers que abrem, é não ficar surpreso se mais uma farmácia abrir na esquina da casa de um morador, em bairros com maior população e necessidade de complementação.