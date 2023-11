Porto em Arroio do Sal prevê R$ 6 bilhões em investimentos

Arroio do Sal, no Litoral Norte, é um dos municípios litorâneos com maior índice de população “fantasma” fora da temporada de verão. De acordo com a prefeitura, até 72% das casas ficam vazias fora do veraneio no município de apenas 11 mil habitantes.

Pois um movimento arrojado de um grupo de empresários da Serra, do Norte do Estado e Vale do Sinos está prestes a revolucionar essa realidade. A perspectiva é de que Arroio do Sal receba nos próximos anos até R$ 6 bilhões em investimentos no Porto Meridional, que pretende ser uma alternativa em relação a Rio Grande, especialmente ao setor industrial do lado norte gaúcho.

“Será um porto marítimo com nove piers e uma capacidade equivalente a Rio Grande, de 53 milhões de toneladas. É claro que o agro é hoje uma característica da economia gaúcha, mas o que o Porto Meridional proporcionará será evitar a fuga que hoje existe de exportações do setor industrial, que muitas vezes optam pelos portos catarinense”, explica o diretor jurídico da Porto Meridional, André Busnello.

O projeto está na fase de assinatura de contrato de adesão junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que autorizou a construção portuária. A partir daí, será iniciado o estudo de impacto ambiental (EIA-Rima). Somente nesta etapa, a empresa já investiu R$ 50 milhões.

O projeto construção do porto será dividido em duas etapas. Na primeira, com aporte previsto de R$ 1,3 bilhão, será garantida a estruturação principal do terminal portuário. A partir daí, outros quase R$ 5 bilhões são esperados entre investimentos de empresas parceiras para as adaptações de píer de acordo com as características das futuras operações.

“Temos sido procurados por diversas empresas, indústrias, inclusive para a instalação em toda a retroárea do do futuro porto. Se o processo estivesse já em um estágio adiantado, seguramente teríamos garantido uma série de investimentos estrangeiros para o Estado”, garante.

É que, conforme o projeto da Porto Meridional, a exemplo do que acontece em Rio Grande, haverá a possibilidade de desenvolver um distrito industrial naquela área, com a industrialização de produtos que chegam ou serão enviados pelo mar. Somente na estrutura portuária, a previsão é de geração de pelo menos 2 mil empregos. E ainda haverá os possíveis empregos nas empresas que vão operar no local. “Será uma transformação total na economia local, não só de Arroio do Sal, mas de toda a região”, aponta Busnello.





Preço de terrenos na região do futuro porto dispara



Conforme o prefeito Affonso Flávio Angst, a Porto Meridional já adquiriu 900 hectares entre o mar e a Estrada do Mar (RS-389), e já tem chacoalhado o mercado. O preço do hectare na região saltou de R$ 40 mil para R$ 200 mil.

“Estamos nos preparando e buscando informações para não sermos surpreendidos com uma transformação repentina. Já temos a ‘certidão de nascimento’ do porto com a aprovação da Antaq, agora, é o momento de pensarmos no desenvolvimento de Arroio do Sal e de toda a nossa região”, afirma o prefeito.

Em 2020, o PIB do município foi de R$ 257,3 milhões, sendo somente o 12º entre os municípios do Litoral. A expectativa é de um salto semelhante ao que tem acontecido no município de Itapoá, no norte catarinense, onde, desde 2011 está em operação um novo porto.

Lá, o município que tinha 14 mil habitantes no ano de início da operação do porto, hoje tem 24 mil, e o orçamento municipal aumentou de R$ 30 milhões para R$ 200 milhões neste período. Em Arroio do Sal, atualmente, há apenas uma indústria de porte médio. Em Itapoá e arredores, 34 novas indústrias instalaram-se desde a construção do porto.