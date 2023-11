Camaquã diversifica a produção agrícola

O maior produtor de fumo no sequeiro, o sexto maior produtor de arroz do Estado e, na safra do último ano, o segundo município mais eficiente no cultivo da soja no Rio Grande do Sul, com 3,7 mil toneladas colhidas por hectare. Está em Camaquã o maior VAB Agrícola entre as regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Centro-Sul e Litoral, de R$ 259,1 milhões.

“A nossa economia sempre foi movida pela agricultura. Pelas nossas características geográficas, com uma parte alta e a várzea, a forma de plantio, historicamente, também se diversificou”, conta o presidente do Sindicato Rural de Camaquã, Paulo Griebeler.

Na parte mais alta da cidade, estabeleceram-se os produtores familiares de fumo. Conforme a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), o Sul do Estado, que inclui a região Centro-Sul, concentra o segundo maior volume regional de produtores, com 20,7 mil na safra 2021/22, e a maior eficiência na lavoura, tendo colhido no ano passado 2,2 mil toneladas por hectare.

Já na área de várzea, Camaquã vive um cenário de mudança, e, em períodos de estiagem, de vantagem em relação a outras regiões do Estado. A soja chegou valorizada e não houve prejuízos com a seca. Ao contrário.

“Aqui, o nosso problema é o excesso de água, não a falta. Mas depois que houve o desenvolvimento desse plantio da soja adaptado ao nosso solo, é uma cultura que veio para ficar. Diferente de outras regiões, aqui não há arrendamento por parte de produtores do Norte. São os produtores de arroz que adaptaram as suas propriedades e têm conseguido vantagem, inclusive, no plantio do arroz”, explica Griebeler.

O rendimento médio da soja no município, aponta o dirigente, é de 50 sacas por hectare. Em alguns casos, chega a 80. A ocupação das terras com o grão, em alguns casos, até supera a área plantada com o tradicional arroz. No entanto, a produtividade do arroz foi multiplicada. Seja pelo trato do solo com a rotatividade das culturas ou pela maior capitalização dos produtores, que passaram a investir em maquinários. A média saltou de 100 sacas por hectare para 230 sacas.

O destino da produção fica bem próximo. A Camil, líder nacional no beneficiamento de arroz, tem unidade no município, assim como a Blue Ville.

E também há o fortalecimento cooperativo dos produtores de arroz. A Coopac comprou recentemente, com um investimento de R$ 20 milhões, a antiga unidade da Cesa em Camaquã, e o local passou a beneficiar parte do arroz plantado pelos associados.

De acordo com o Instituto Riograndense do Arroz (Irga), entre a planície costeira interna e externa, foram cultivados 216,7 mil hectares de arroz em 2022, resultando em 11,8 milhões de toneladas produzidas do grão. É 25% de toda a produção gaúcha.



Produção rural em destaque

Fumo

* Camaquã

* Barão do Triunfo

* Mariana Pimentel



Arroz

* Camaquã

* Mostardas

* Tapes

* Palmares do Sul

* Viamão



Soja (mais eficientes)

* Barra do Ribeiro

* Camaquã

* Cristal

* Tapes

* Butiá



Floresta Plantada

* Butiá

* Triunfo

* Mostardas

* Dom Feliciano

* São Jerônimo



Banana

* Três Cachoeiras

* Morrinhos do Sul

* Mampituba

* Dom Pedro de Alcântara

* Três Forquilhas



Melancia

* Triunfo

* São Jerônimo

* Charqueadas



Fonte: Secretaria Estadual da Agricultura

