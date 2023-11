Planta em Charqueadas produzirá aços especiais para indústria automobilística

certeza de que a produção de carros elétricos acontecerá em Gravataí Se ainda não há, na região Centro-Sul do Estado, a Usina Charqueadas, da Gerdau, é a prioridade no plano de investimentos de R$ 250 milhões da empresa no Rio Grande do Sul neste ano justamente em um projeto de modernização da produção de aços especiais para a indústria automobilística.

De acordo com o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, a fábrica produzirá aços especiais, mais limpos e resistentes, adequados à fabricação carros, ônibus e caminhões híbridos e elétricos. São produzidas 450 mil toneladas de aços especiais na unidade de Charqueadas da Gerdau. A produção responde por quase 80% de toda a arrecadação de ICMS industrial do município.

A gigante do setor siderúrgico foi mais uma indústria que surgiu na Zona Norte de Porto Alegre do começo do século XX e migrou para as cidades próximas. Primeiro, na siderúrgica Riograndense, em Sapucaia do Sul, e desde 1992, assumindo a até então estatal, chamada de Piratini, em Charqueadas. São as duas unidades produtivas da Gerdau Da fábrica de pregos em 1901, a multinacional fechou 2022 com receita líquida recorde de R$ 82,4 bilhões.





Polo metalúrgico avança até São Leopoldo



O desenvolvimento das indústrias metalúrgicas e de maquinário também chegou ao Vale do Sinos. Foi lá que, em 1973, a partir de um galpão no centro da cidade, a Stihl iniciou a sua produção no Brasil e hoje, 50 anos depois, é consolidada como uma exportadora de tecnologia desenvolvida em São Leopoldo.

A empresa fechou o ano passado com R$ 3,2 bilhões de faturamento e um aumento de 45% nas suas exportações entre 2020 e 2022.

Ao lado da fabricante de armamentos Taurus, a produtora de peças, ferramentas e máquinas respondeu por 80% das exportações do município do Vale do Sinos entre janeiro e outubro deste ano. São Leopoldo é o 11º município no volume de vendas ao Exterior no Rio Grande do Sul.

Um índice que se consolidou especialmente nos últimos anos, quando a Taurus, que já havia migrado parcialmente a sua produção de Porto Alegre para São Leopoldo na década de 1970, transferiu toda a sua planta industrial para o distrito em que está instalada em 2015.

Somadas, as duas empresas investiram mais de R$ 400 milhões até o ano passado em ampliações nas suas plantas industriais e na produção. Não à toa, São Leopoldo tem o quarto maior PIB entre as regiões retratadas neste Mapa Econômico e firma-se entre as dez maiores economias do Estado, tendo trocado de posição com a vizinha Novo Hamburgo a partir de 2018.