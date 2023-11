Reitor da Ulbra diz que desenvolvimento do RS passa pela educação

O reitor da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), Thomas Heimann, avalia que o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul passa pela educação e pela inovação. Heimann participou do painel Mapa Econômico do RS, promovido pelo Jornal do Comércio na segunda-feira, em Porto Alegre. Ele tratou das competências do profissional do século XXI. "A pergunta que mais ouço dos empresários é o que está acontecendo com as pessoas que estão chegando no mundo do trabalho."

Conforme o reitor, a Unesco coloca quatro grandes pilares da educação do século XXI: temos que aprender a conhecer; a fazer; a conviver (crescer na diversidade) e o aprender a ser. O reitor destacou que cinco universidades gaúchas privadas estão entre as 20 melhores do Brasil e três instituições de ensino federal entre as melhores. "Temos a faca e o queijo na mão dentro do ecossistema de inovação, que é a parceria entre universidades, órgãos públicos, empresários e sociedade. Esse evento nos conduz a esse futuro", acrescentou.

Heimann ainda reconheceu a importância do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, porque além de gerar informação, o projeto gera conhecimento. "Aos meus alunos, digo que é fundamental conhecer para melhor compreender e para melhor intervir. Se não conhecemos, não compreendemos. E se não compreendemos, nossas intervenções que precisam acontecer invariavelmente serão desastrosas."