Gustavo Ene avalia que RS precisa melhorar índices de educação e infraestrutura

"O desafio do Brasil é equilibrar as contas públicas em 2024. Agora, estamos com as contas muito defasadas e isso sufoca o ambiente de negócios e, mais a frente tudo, isso vai refletir em menor atividade econômica e maior desemprego." A avaliação é de Gustavo Ene, representante do Movimento Empresarial pela melhoria do Ambiente de Negócios, que participou do evento Mapa Econômico do Rio Grande do Sul realizado pelo Jornal do Comércio na Fiergs na segunda-feira.

Segundo Ene, as crises de 2015 e 2016 pioraram o cenário no País e, a partir de 2017, o governo federal começou a trabalhar na reversão. "Levou muito tempo e somente em 2022 conseguimos um superávit. Precisamos trabalhar os itens do Custo Brasil como melhorar a educação, melhorar a questão tributária, melhorar muito na infraestrutura, melhorar o acesso ao crédito e melhorar muito a eficiência do Poder Judiciário que carrega um custo enorme para as empresas."

Em relação ao Rio Grande do Sul, Ene – que trabalhou no Ministério da Economia durante a gestão de Paulo Guedes – , observa que é uma das principais economias do País e tem sempre estado entre o quarto e quinto maior PIB, com muita relevância do agronegócio, indústria do polo metalmecânico e turismo. "O Estado têm desafios que passam pelas condições climáticas adversas que devem afetar principalmente o nosso PIB em relação à produção agrícola. E precisa melhorar os índices de educação, porque isso influi na produtividade do trabalhador e no resultado dos negócios", explica. Ene ainda afirma que o Rio Grande do Sul deve melhorar a infraestrutura, porque o Estado possui menos integração com o resto do País.

Gustavo Ene avalia também que o Estado ainda tem uma máquina pública muito pesada e uma dívida muito grande dos últimos 40 anos, o que acaba por sufocar o ambiente de negócios. "Vencendo a cada uma dessas etapas, nosso ambiente de negócios ficará mais simples e menos burocrático, o que vai nos levar a mais prosperidade, emprego e renda para a sociedade gaúcha", acrescenta.