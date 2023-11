Para diretor da Fiergs, o maior desafio é a educação

A qualificação da educação no Estado, como política estrutural no Rio Grande do Sul, e não sujeita às mudanças de governo, é apontada pelo diretor e coordenador do Grupo de Política Industrial da Fiergs, Hernane Cauduro, como um passo fundamental para garantir a pujança industrial no futuro. Ele foi um dos painelistas do Mapa Econômico do RS ontem.

Onde há geração de riqueza, salienta Cauduro, "há a indústria". "Nós vivemos hoje a quarta revolução da indústria, que pressupõe a digitalização dos processos. Para evoluir, a indústria gaúcha precisa estar neste circuito, e nós temos enfrentado uma grande dificuldade em encontrar a mão de obra com a qualificação que é necessária. Muitas vezes, acaba vindo de fora ou necessitando de treinamento que, talvez, não fosse preciso se a educação básica atendesse às necessidades desta nova realidade", diz o diretor da entidade.

A Fiergs tem a Educação como um dos pontos nevrálgicos da sua proposta de desenvolvimento integrado para o Rio Grande do Sul. E os dados são preocupantes, como aponta Hernane Cauduro.