Produção de plástico verde pode ser quadruplicada em Triunfo

Está no Polo Petroquímico de Triunfo mais de 3% de toda a riqueza gerada no Estado, e 95% do que é gerado naquele município. O exemplo de como a Braskem, uma das principais indústrias do Polo, tem encarado os desafios das mudanças climáticas para transformá-los em oportunidade para fazer a diferença na produção de plásticos foi um dos temas do painel promovido pelo Jornal do Comércio, com a participação do gerente de Relações Institucionais da empresa, Daniel Fleischer.

"O tema da descarbonização está presente no nosso dia a dia, e cada vez com maior protagonismo, enquanto percebemos os eventos climáticos extremos se repetirem. É uma responsabilidade que temos na nossa produção, que transforma um derivado de petróleo em polímeros, mas também em toda uma cadeia de quase 2 mil empresas gaúchas, que geram 46 mil empregos com a produção dos mais variados tipos de plástico. É para toda essa rede que temos desenvolvido cada vez mais tecnologias e processos de redução do impacto ambiental", explica o executivo da Braskem.

Um dos exemplos é a planta de produção do chamado "plástico verde", que opera há mais de uma década em Triunfo e ainda é a única no mundo a garantir o eteno verde de origem 100% renovável, a partir da cana de açúcar. Hoje, essa produção responde por 10% de tudo o que processado na empresa - 260 mil toneladas por ano -, no entanto, a meta é chegar a 2030 com 1 milhão de toneladas produzidas por ano, com o incentivo, inclusive, à produção de cana-de-açúcar no Estado. Hoje, toda a matéria-prima vem de outros estados.