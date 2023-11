Poder público deve simplificar processos ao setor produtivo, diz Heinze

As cheias que atingem diversas regiões do Rio Grande do Sul neste início de semana foram lembradas pelo senador gaúcho Luis Carlos Heinze, que falou no evento do Mapa Econômico do RS promovido pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira, 20, na Fiergs.

Solidário à situação das pessoas afetadas pelos efeitos climáticos recentes, o político sustenta que o cenário evidencia a necessidade de desassoreamento dos rios, e apela ao poder público para “simplificar o processo”.

Como referência ao trabalho em cooperação entre os setores público e privado, lembrou de investimentos em barragens para a geração de energia e reservas para a irrigação em época de seca.

Em sua manifestação, o senador também destacou a iniciativa do Jornal do Comércio pelos dados atualizados sobre a economia gaúcha, que “está trazendo ao nosso Estado (através do Mapa) informações muito importantes para quem queira investir e planejar”.