Canola avança na Região Central do Rio Grande do Sul

A canola torna-se o destaque da safra de inverno no Rio Grande do Sul, conforme os levantamentos da Emater-RS. Em todo o Estado, a área a ser cultivada deve ser de 203,2 mil hectares — 37,41% a mais do que na safra anterior — e a perspectiva de produtividade quase 70% superior.

A faixa central do Estado, de acordo com a entidade, deve concentrar 22% dessa área produtiva. É a terceira maior região produtiva da canola no Rio Grande do Sul, com 45,4 mil hectares plantados — 55% superior à área plantada em 2022. Há dois anos, conforme o IBGE, entre os municípios da região, somente Tupanciretã estava entre as maiores lavouras de canola no Estado.

De acordo com o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera, a canola apresenta incremento de área em virtude da sua liquidez e do alto fomento da indústria. É o caso da 3tentos, que investe para, no Norte do Estado, ter a primeira indústria "flex" de biocombustível, com produção tanto a partir da soja quanto da canola. E para isso, tem investido em pesquisa e incentivo à produção no Centro do Estado e na Metade Sul.

"A nossa prioridade sempre esteve em oferecer o melhor para o crescimento dos nossos clientes, que são os produtores rurais. Por isso, a nossa aposta na canola, que tem o dobro da capacidade de geração de óleo por grão em relação à soja, em uma nova cultura de inverno para o Rio Grande do Sul. Todo o restante do Brasil tem uma segunda safra forte, no Rio Grande do Sul, enquanto plantamos 9 milhões de hectares no verão, no inverno, não chegamos a cobrir nem 3 milhões de hectares. São 6 milhões de hectares de potencial, ainda com a possibilidade, pela rotação de culturas, de fortalecer a cultura do trigo também no inverno", diz o CEO da 3tentos, João Marcelo Dumoncel.

A empresa oferece a assistência técnica, os insumos e a garantia de compra desta cultura estimulada da canola. O objetivo, segundo o executivo, é espalhar a cultura para outras regiões além das tradicionalmente dominantes neste cultivo. Uma demonstração da expansão está na recente abertura de uma nova loja da 3tentos em São Vicente do Sul, no Vale do Jaguari.