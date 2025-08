Usina em Santiago levará o trigo da lavoura para as bebidas gaúchas

A previsão era de que no final do ano passado estaria inaugurada, em Santiago, a primeira planta industrial de produção de etanol partir do trigo colhido especialmente no Vale do Jaguari e na Região Central do Estado, mas o projeto esbarrou em gargalos para a execução das obras, e, agora, diz o diretor da CB Bioenergia, Tiago Lacerda, a perspectiva é estar operando ainda neste ano.

"Os dois pavilhões já estão na fase construtiva final e todos os testes já foram feitos, com as licenças avançando. Só nos resta mesmo aprontar os pavilhões", explica Lacerda.

Com uma capacidade, já na arrancada, de processar 100 toneladas de trigo por dia, e gerar 40 mil litros de álcool diários - 12 milhões de litros por ano -, com o avanço do projeto, a empresa aproveita o tempo para sondar o mercado.

E detectou o crescimento no mercado e nos investimentos do setor de bebidas, especialmente entre as regiões dos vales do Rio Pardo e Taquari, Serra e Metropolitana. Em Lajeado, por exemplo, a Bebidas Chiamulera executa a ampliação da sua fábrica, consolidando marcas de destilados em todo o País. Por isso, este setor será o principal destino da produção da CB Bioenergia, pelo menos nos primeiros meses.

"Vamos priorizar a produção de álcool neutro para bebidas e cosméticos, além do envase de álcool gel 70%, porque hoje remuneram muito melhor, por exemplo, do que o setor de biocombustíveis. Mas, claro, também produziremos uma parte para o setor de combustíveis. Tivemos o cuidado de, até o momento, como não temos produção para entregar, não fecharmos nenhum contrato de fornecimento", aponta o diretor.

Na produção de bebidas, o álcool produzido a partir do trigo, com alto teor de pureza e qualidade, entra no processo de bebidas destiladas, mas também está no espectro o fornecimento de CO2 para refrigerantes, água mineral e outras bebidas obtidas pela fermentação de cereais.

As Regiões Central, Vale do Jaguari e Jacuí Centro não têm os principais municípios produtores de trigo do Estado. Com redução de área plantada nos últimos anos, em 2023, Tupanciretã, com 25 mil hectares, foi o 10º no Rio Grande do Sul - no ano anterior, era o terceiro, com 34,1 mil hectares plantados. Todos os municípios da macrorregião retratada neste capítulo do Mapa Econômico tiveram reduções de áreas de trigo entre 2022 e 2023. No Vale do Jaguari, onde está a planta da CB Bioenergia, Jari e Santiago, que estão entre os cinco maiores plantios de trigo da macrorregião, cultivaram somente 16 mil hectares.