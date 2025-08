Vale do doce exporta para países de diversas partes do mundo

A tradição na produção industrial de doces no Vale do Taquari agora tem reconhecimento internacional. A Docile, de Lajeado, figura como a 97ª maior indústria de doces mundiais pelo Top 100 Candy Companies, desenvolvido pelo Candy Industry, dos Estados Unidos. É a única empresa gaúcha, e uma das quatro brasileiras, no ranking.

A Docile já é a maior exportadora brasileira de doces e, com a chancela do ranking mundial, a estratégia do presidente Ricardo Heineck, diante do cenário de incertezas na economia mundial, especialmente para quem exporta para os Estados Unidos, é fortalecida: se há incerteza, há maiores investimentos para firmar a posição no mercado.

"Figurar ao lado de players estratégicos e referências globais é um voto de confiança que confirma algo que vínhamos trabalhando há muito tempo para consolidar e já mostra resultados, com a aproximação de muitos clientes internacionais interessados. É, também, uma garantia de que continuaremos contribuindo muito para trazer recursos para o Vale do Taquari, tão castigado nos últimos anos. Temos uma importância social, e, agora, o desafio é manter essa posição, mesmo com incertezas no mercado. E isso se faz com investimento e cada vez maior qualidade e inteligência para entender o que o consumidor quer dos nossos produtos", aponta o executivo.

Se a guerra comercial está estabelecida pelos Estados Unidos, o mercado dos candies necessariamente é afetado. Em um primeiro momento, com a super taxação aos chineses, saltando de 25% para 130%, o mercado foi em busca de alternativas. Mas logo o governo Donald Trump negociou com os asiáticos e a taxação nos doces chineses ficou em 30%.

Aos brasileiros, a taxa de importação, que era de 5,6% nos Estados Unidos, saltou para 15,6%. E, a ser confirmada medida anunciada por Trump, deve ser eleavada a 50% a todos os produtos brasileiros a partir de amanhã. No final das contas - ou ainda no aguardo pelos próximos capítulos - a taxa para exportar aos norte-americanos ficou mais pesada para a Docile do que para a China. Para os fabricantes do México, por exemplo, as taxas já voltaram a zero.

"Não vamos perder competitividade, especialmente pelas nossas matérias-primas e pela nossa capacidade de nos diferenciarmos em relação à concorrência. Neste ano, por exemplo, lançamos o primeiro marshmallow de pipoca do mundo, assim como o marshmallow de pistache e de paçoca. Somos vistos no mundo como uma marca inovadora, 100% brasileira e também em crescimento no mercado interno. Trabalhamos em desenvolvimento de produtos para não ficarmos reféns de taxas", explica Heineck.

Hoje, 35% da produção de Lajeado é destinada à exportação, e há meta de aumentar em 15% a participação no mercado brasileiro. Para seguir avançando, os investimentos estão a pleno. A partir deste início de segundo semestre, a capacidade de produção da fábrica aumenta em 50%, passando de 200 mil quilos por dia para 300 mil kg.

Com aporte de R$ 100 milhões - 60% desembolsados neste ano - iniciados no ano passado, a Docile finaliza a instalação da maior linha de produção mundial de balas de gelatina e goma. É a única empresa do setor no País com essa tecnologia. A máquina é instalada no novo prédio da empresa, com 7,4 mil m², construído para adicionar espaço ao centro de distribuição já existente na planta industrial de Lajeado.

E, para 2026, Ricardo Heineck antecipa que há um novo plano de investimentos em estudos, que deve chegar a R$ 70 milhões. "Temos crescido mais do que a média do mercado", resume o presidente, dando alguns indicativos de estratégias futuras. "Já somos fortes na Inglaterra, mas estamos desenvolvendo um padrão em que as portas se abrem para outros mercados europeus, com o desenvolvimento de produtos veganos e sem ingredientes geneticamente modificados, por exemplo".

A previsão é garantir R$ 810 milhões de faturamento em 2025 e, no próximo ano, a meta é chegar a R$ 1 bilhão.