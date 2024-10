Reitor da UFSM defende conhecimento para transformar sociedade e alavancar PIB

* De Santa Maria

Em, uma pessoa a cada 1,5 mil habitantes tem PHD ou doutorado. É a terceira maior concentração de doutores no Brasil. Transformar tamanho capital em transformações reais e soluções inovadoras para a economia local é o desafio diário do reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch. Ele foi um dos painelistas no evento do, realizado pelo Jornal do Comercio na quinta-feira (17) na cidade da Região Central do Estado. Foi a quarta edição do painel neste ano, desta vez realizada no Lab Criativo da Vila Belga."Este índice de doutores de Santa Maria equipara-se a Santa Catarina e São José dos Campos. Dois lugares onde tamanho conhecimento provocou uma transformação na geração de empresas e negócios. E o conhecimento precisa transformar a sociedade. O. Estes lugares experimentaram essa transformação, por que não fazemos aqui? Por isso temos insistido na extensão e inovação, para dialogarmos com os empreendedores e para que se empreenda e se invista aqui na região a partir do que é desenvolvido na universidade. Se não, ficaremos numa bolha, sem conexões", relata o reitor.No Parque Tecnológico da UFSM, por exemplo,. Uma das maiores concentrações de desenvolvimento de inovação para o agro brasileiro. No entanto, raros prosperam nos negócios na própria região. Partem para outros estados. "É preciso mudar a mentalidade e acreditar nos pequenos que são daqui. Hoje,, por exemplo", comentou o reitor.Na própria UFSM há um exemplo do papel fundamental da academia como transformadora nesta região do Estado. Foi por iniciativa da universidade que a região da Quarta Colônia foi reconhecida pela ONU como um Geoparque. Uma grande oportunidade para o turismo de toda a região, que passou por todo um trabalho de quebra dos paradigmas da academia apartada da vida social da região."Não surgiu por acaso. Durante cinco anos, a universidade colocou R$ 400 mil por ano para tornarmos isso realidade. Mas para acontecer, não adianta só mostrar o valor paleontológico da região, é preciso alinhar com todos os agentes locais, os vereadores, prefeitos e moradores. Convencê-los de que o desenvolvimento é para todos. E todas as instâncias precisam avançar juntas, com capacitação das pessoas, estruturação de roteiros turísticos. Hoje, se alguém quer visitar a Quarta Colônia, precisa ir e se virar por conta", disse Schuch.E aí entra em ação o outro grande projeto em construção pela universidade, para estruturar um Hub Logístico pleno na região, que una e provoque o desenvolvimento de todos os modais. "Os acessos rodoviários são precários, a hidrovia não é operada, não temos um aeroporto civil e a África, por exemplo, faz dez vezes mais ferrovias que o Brasil. Isso significa que, se não avançarmos, e a nossa região precisa ser protagonista na logística, vamos perder até mesmo a competitividade na soja. A logística precisa ser um investimento de longo prazo", aponta.Para que se tenha uma ideia, com três polos tecnológicos, Santa Maria tem 40 mil habitantes diretamente vinculados às universidades locais.