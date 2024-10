Presidente do JC cita Santa Maria como cidade estratégica para o RS

* De Santa Maria

, disse, durante o evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nesta quinta-feira, 17 de outubro, que a cidade é fundamental e estratégica para o Rio Grande do Sul. "É referência por suas universidades e centro tecnológico. Santa Maria é muito conhecida como o coração do Rio Grande", afirmou Tumelero, destacando a localização estratégica do município.O presidente do JC lembrou que odebate infraestrutura e oportunidades para o desenvolvimento do Estado. Ele não deixou, no entanto, de lembrar dos desafios vividos pelo Rio Grande do Sul em maio, após as enchentes que atingiram o Estado."Este ano, quando pensamos no desenvolvimento, não podemos deixar de pensar nos efeitos da tragédia climática. Ao mesmo tempo que manifestamos nossa solidariedade às pessoas afetadas pelas enchentes, estamos trabalhando para divulgar iniciativas que sirvam de exemplo para olhar para frente", sublinhou, ao lembrar do lançamento do selo, utilizado pelo jornal em matérias relacionadas ao assunto.