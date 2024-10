Articulação entre setores é desafio para Região Central, dizem lideranças

* De Santa Maria

A plateia do quarto evento doem 2024, composta por lideranças regionais, destacou que a articulação entre os setores público, acadêmico e privado é fundamental para o desenvolvimento da Região Central do RS, tema do debate de quinta-feira (17), realizado em Santa Maria.O vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e presidente da Associação Comercial de Agudo, Airton Leonardo Wilhelm, ressaltou a importância de reivindicar melhorias em questões como infraestrutura. "Temos líderes com atuação direta nas escolas da Quarta Colônia. Levei duas horas para chegar a Santa Maria hoje, isso precisa mudar. Precisamos arregaçar as mangas, pois o nosso maior recurso são as pessoas", explicou.